«زي النهارده» وفاة الدكتور محمد جمال الدين الفندى 26 يونيو 1998

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هو رائد الفلك في مصر والعالم العربى، وهو عالم جليل جمع بين الحسنيين: المكانة العلمية الرفيعة عربياً ودولياً، وروح التدين والروح الوطنية قولا وفعلا وهناك أكثر من موقف يدلل على وطنيته، ولعل الأشهر هو أنه، بعد حصوله على وسام الإمبراطورية البريطانية في العلوم من الطبقة الممتازة عام 1946، قام بإعادته لبريطانيا لمشاركتها في العدوان الثلاثى على مصرهذا هو الدكتور محمد جمال الدين الفندى المولود في 13 مارس 1913، الحاصل على بكالوريوس في الطبيعة الخاصة مع مرتبة الشرف من جامعة القاهرة 1935 ودبلوم الأرصاد الجوية من جامعة لندن عام 1938ودكتوراة في فلسفة الطبيعة الجوية 1926، وعمل في كلية العلوم بجامعة الإسكندرية مدرساً للطبيعة وأستاذ مساعد طبيعة جوية، ثم أستاذ كرسى حتى 1956، ثم أستاذ طبيعة جوية بكلية العلوم جامعة القاهرة، ثم رئيس قسم الفلك والأرصاد الجوية بها حتى 1973ثم استاذاً متفرغاً ثم غيرمتفرغ بدءاً من 1973،وهو عضو المجمع المصرى للعلوم،وقد حظى الدكتور الفندى بالكثير من مظاهر التقدير المحلى والعالمى، فغير الوسام البريطانى حصل على جائزة الجمعية المصرية للعلوم الرياضية والطبيعية عام 1948 وجائزة الملك فاروق التشجيعية في العلوم الطبيعية 1950، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 1983، ومما لا يعرفه البعض عن الدكتور الفندى نجده لدى ابنته (الدكتورة جيهان الفندى)، فقد عرفنا منها مثلاً أن الدكتور الفندى كان عضواً في هيئة كبار العلماء بالأزهرالشريف وعضومجلس جامعة الأزهر، ورئيس لجنة خبراء العلوم بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ورئيس الجمعية العلمية المصرية وكان أول من أنشأ قسمى الفلك والأرصاد الجوية في الجامعات المصرية وبعض الجامعات العربية.ومن أوجه النشاط العلمى التي شارك فيها الفندى وفق ما ذكرته الدكتورة جيهان، أنه كان أول من اهتم بدراسة تلوث الهواء، ولعب دوراً مهما في نشر وتبسيط الثقافة العلمية، وله نحو 40 مؤلفاً، بين العلوم والدين والترجمة، وكان الدكتور الفندى قد أكد في كثيرمن مؤلفاته أن الإسلام لا يتعارض مع العلم بل يحض عليه ويشجعه وظل الفندى طاقة خلاقة وعالماً معطاء وحركة دائبة حتى في شيخوخته وإلى آخر يوم في حياته إلى أن توفي «زي النهارده» في 26 يونيو 1998.