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أحمد سيد زيزو يوجه رسالة قوية لـ مصطفى يونس بعد تجديد عقده مع ..

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أحمد سيد زيزو يوجه رسالة قوية لـ مصطفى يونس بعد تجديد عقده مع الزمالك.. فيديو أحمد سيد زيزو يوجه رسالة قوية لـ مصطفى يونس بعد تجديد عقده مع ..

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وجه أحمد سيد «زيزو» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، رسالة قوية إلى مصطفى يونس، نجم الوطني والنادي الأهلي الأسبق، عقب تجديد عقده مع الفارس الأبيض 3 سنوات.

ونقل مهيب عبدالهادي خلال برنامجه التلفزيوني مساء أمس، رسالة أحمد سيد زيزو الذي وجهها إلى مصطفى يونس، وقال: «أحمد زيزو بيبلغك تحياته، وبيقولك شوفت هو طلع راجل ازاي ومضى في الزمالك»، ليرد يونس: «أنا لسه عند كلامي».

كان مصطفى يونس، أكد خلال الفترة الماضية أن أحمد سيد زيزو عقد جلسة مع أحد مسوؤلي الأهلي للانضمام لصفوف القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان زيزو، وجه الشكر للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على حسم ملف تمدديد عقده، مشيراً إلى أنه تعرض لضغوطات شديدة في الفترة الماضية بعدما ترددت أنباء عن توقيعه لأندية أخرى، وهو أمر غير صحيح بالمرة.

وشدد زيزو على أنه يحب جماهير الزمالك ويدرك أن الجماهير تحبه وتقدره أيضا. وأوضح زيزو، أنه جدد عقده مع القلعة البيضاء لمدة ثلاثة مواسم، مضيفا أنه صادفه سوء حظ في فترة سابقة قبل أن يبدأ في استعادة مستواه، موضحا أن الزمالك يركز حاليا من أجل التتويج ببطولتي الدوري وكأس .

المصرى اليوم

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