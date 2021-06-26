اليوم السبت.. أولى جلسات محاكمة المقاول الهارب محمد على و102 أخرين بـ«خلية الجوكر الإرهابية»

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تنظر الدائرة الخامسة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المقاول الهارب محمد على، و١٠٢ أخرين في اتهامهم بتعريض السلم العام للخطر، والاعتداء على رجال السلطة، واستعمال القوة والعنف ضد رجال الشرطة، في القضية المعروفة إعلاميا «خلية الجوكر الإرهابية»

كانت النيابة أحالت المتهمين بينهم هاربين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم عدد من الاتهامات من بينها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف وتحريض المتهم الهارب محمد على المواطنين من خلال بث مقاطع فيديو مصورة بثها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة للتجمهر بميدان الأربعين محافظة السويس، وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر.

كما وجهت لهم النيابة تهمة ترويج أفكار عدائية الغرض منها ارتكاب أعمال إرهابية والترويج عن أفكار مزعومة للمتهمين، كما حازوا أسلحة بيضاء ومشخشنه، وشرعوا في قتل ٣ ضباط من قوات أمن السويس، والقوة المرافقة لهم.