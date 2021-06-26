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رانيا يوسف في إطلالة جريئة: «حب العزلة راحة»

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نشرت الفنانة رانيا يوسف، عدة صور لها بفستان أحمر قصير، خلال قضائها إجازة الصيف في إحدى المدن الساحلية.

وكتبت رانيا عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: «‏ويسألونك عن حب العزلة قل هي راحةٌ من غِيبة وفِرارٌ من نميمة، ورحمة بالفؤاد من خذلان، ودرءٌ من سقطاتِ اللسان ورحماتٌ من القيلِ والقال ..منقولة..عطلة أسبوعية سعيدة«.

رانيا يوسف

كانت الفنانة رانيا يوسف، قد أعلنت مؤخرا اختراق رقمها عبر تطبيق «واتساب»، الذي يعمل برقم الهاتف، وطلبت من أصدقائها والمقربين لها عدم التواصل معها عبر التطبيق.

وقالت رانيا عبر خاصية الاستوري بموقع «إنستجرام»: «لكل أصدقائي اللي معاهم رقمي تم اختراق الواتساب الخاص بي، ومحدش يتعامل نهائيا مع أي محادثة أو أي طلبات عبر الرقم».

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف يعرض لها حاليا مسلسل «اللعبة 2» بمشاركة الفنان هشام ماجد وشيكو ومي كساب وميرنا جميل، تأليف ورشة كتابة تضم إبراهيم صابر وأحمد سعد ومحمد صلاح خطاب وفادي أبوالسعود، ومن إخراج معتز التوني، والذي يعرض عبر تطبيق شاهد.

المصرى اليوم

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