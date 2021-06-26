منتدى خالد محيى الدين يناقش النجاحات والتحديات بعد 8 سنوات من ثورة 30 يوليو

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يعاود منتدى خالد محيى الدين بحزب التجمع، نشاطه بعد توقف نحو عاما ونصف، بسبب تداعيات ڤيروس كورونا، ويعقد المنتدى ندوته الأولى تحت عنوان: «30 يونيو_2013- 30 يونيو_2021، ثمان سنوات من النجاحات والتحديات«

ويتحدث فيها المحلل السياسي والكاتب أسامة الدليل رئيس القسم الدولى بمجلة الأهرام العربى، والعميد دكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري المصري للفكر والدراسات الإستراتيچية، فيما يدير الندوة الكاتب والمحام خالد الكيلاني المنسق العام للمنتدى، والذى صرح بوجوب قيام الحضور بمراعاة الاجراءات الإحترازية.

وأضاف أن الدعوة عامة وسيشارك في الحوار والمناقشة عدد من الخبراء والسياسيين والكتاب والصحفيين وقادة الرأي.

ومن المقرر أن تنعقد الندوة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الأربعاء الموافق 30 يونيو 2021 في قاعة جمال عبدالناصر بالمقر المركزي لحزب التجمع بشارع كريم الدولة من ميدان طلعت حرب بالقاهرة.