أخبار عاجلة

"الفالح": زيارة سلطان عُمان تعميقٌ للعلاقات وتعزيز للروابط الاقتصادية -
الجيش اليمني يقصف مواقع الحوثيين غرب مأرب -
مرتادو "سوق مواشي الدرب": الوضع يزداد سوءاً بعد التصاريح الرنانة للمسؤولين -
الرجاء البيضاوي المغربي يتوج  بكأس الاتحاد الإفريقي -
"الصحة": حساسية الصدر لا تعتبر مانعًا من أخذ اللقاح -
إدارة الاتحاد تواصل إغلاق ملفات القضايا الشائكة -
نزار مقني عن مشروع القرار التونسي: نسعى لدفع إثيوبيا إلى الحوار -
شيرين عبدالوهاب تتوعد مستغلي اسمها في حفل إحدى الجامعات الخاصة -
العرابي: الدبلوماسية المصرية أدت دورها على أكمل وجه في جلسة مجلس الأمن -
بث مباشر مباراة الأهلي والمقاصة الآن في الدوري.. (لحظة بلحظة) .. فيديو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

منتدى خالد محيى الدين يناقش النجاحات والتحديات بعد 8 سنوات من ثورة 30 يوليو

Print
منتدى خالد محيى الدين يناقش النجاحات والتحديات بعد 8 سنوات من ثورة 30 يوليو منتدى خالد محيى الدين يناقش النجاحات والتحديات بعد 8 سنوات من ثورة 30 يوليو

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعاود منتدى خالد محيى الدين بحزب التجمع، نشاطه بعد توقف نحو عاما ونصف، بسبب تداعيات ڤيروس كورونا، ويعقد المنتدى ندوته الأولى تحت عنوان: «30 يونيو_2013- 30 يونيو_2021، ثمان سنوات من النجاحات والتحديات«

ويتحدث فيها المحلل السياسي والكاتب أسامة الدليل رئيس القسم الدولى بمجلة الأهرام العربى، والعميد دكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري المصري للفكر والدراسات الإستراتيچية، فيما يدير الندوة الكاتب والمحام خالد الكيلاني المنسق العام للمنتدى، والذى صرح بوجوب قيام الحضور بمراعاة الاجراءات الإحترازية.

وأضاف أن الدعوة عامة وسيشارك في الحوار والمناقشة عدد من الخبراء والسياسيين والكتاب والصحفيين وقادة الرأي.
ومن المقرر أن تنعقد الندوة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الأربعاء الموافق 30 يونيو 2021 في قاعة جمال عبدالناصر بالمقر المركزي لحزب التجمع بشارع كريم الدولة من ميدان طلعت حرب بالقاهرة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نزار مقني عن مشروع القرار التونسي: نسعى لدفع إثيوبيا إلى الحوار

نزار مقني عن مشروع القرار التونسي: نسعى لدفع إثيوبيا إلى الحوار

شيرين عبدالوهاب تتوعد مستغلي اسمها في حفل إحدى الجامعات الخاصة

شيرين عبدالوهاب تتوعد مستغلي اسمها في حفل إحدى الجامعات الخاصة

العرابي: الدبلوماسية المصرية أدت دورها على أكمل وجه في جلسة مجلس الأمن

العرابي: الدبلوماسية المصرية أدت دورها على أكمل وجه في جلسة مجلس الأمن

بث مباشر مباراة الأهلي والمقاصة الآن في الدوري.. (لحظة بلحظة) .. فيديو

بث مباشر مباراة الأهلي والمقاصة الآن في الدوري.. (لحظة بلحظة) .. فيديو