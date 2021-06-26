مطروح تستقبل ثالث طائرة شارتر لسياح من كازاخستان

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن مطار مرسي مطروح الدولي، استقبل مساء الجمعة، وللأسبوع الثانى على التوالي، ثالث طائرة شارتر سياحية قادمة من كازاخستان لمطار مطروح.

تحمل الطائرة على متنها ١٣٢ سائحا، في اطار تدفق السياحة الخارجية على محافظة مطروح، مع ما تتمتع به من شهرة سياحية عالمية، وتستقبلهم عدد من الفنادق الكبري بالمحافظة في اطار بدء موسم الصيف السياحى بالمحافظة، مع إعداد برنامج لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بمحافظة مطروح.

مطروح