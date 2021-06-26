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حماقي يتألق بحفله الغنائي في الدوم «أكبر قبة في العالم بجدة»

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حماقي يتألق بحفله الغنائي في الدوم «أكبر قبة في العالم بجدة» حماقي يتألق بحفله الغنائي في الدوم «أكبر قبة في العالم بجدة»

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قدم الفنان محمد حماقي، ثاني حفل غنائي في Jeddah Super Dome أكبر قبة في العالم.

افتتح الحفل الدي جي العالمي عماد إسكندراني ثم صعد حماقي للمسرح، وقدم لجمهوره العديد من أغنياته المميزة التي أشعلت قبة جدة، وزادت حماس الجماهير، الذي ظل متفاعلا مع حماقي منذ وصوله.
ومن مفاجآت الحفل أن حماقي غنى باللهجة الخليجية، كما أعلن تبنيه ودعمه الكامل للمطربة زين عماد، التي صعدت معه للمسرح، ووعد الجمهور بتقديم دويتو معها.
وما زاد من سعادة زين، أن الأمر كان مفاجأة بالنسبة لها، حيث حضرت الحفل كواحدة من جمهور حماقي لتفاجأ بموقفه معها ودعمه الكامل لها.
وفي نهاية الحفل حرص حماقي على توجيه الشكر لكل جمهوره على استقباله الرائع، كما شكر الشركة المنظمة وهيئة الترفيه على رأسها المستشار تركي آل الشيخ.

المصرى اليوم

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