أخبار عاجلة

مرتادو "سوق مواشي الدرب": الوضع يزداد سوءاً بعد التصاريح الرنانة للمسؤولين -
الرجاء البيضاوي المغربي يتوج  بكأس الاتحاد الإفريقي -
"الصحة": حساسية الصدر لا تعتبر مانعًا من أخذ اللقاح -
إدارة الاتحاد تواصل إغلاق ملفات القضايا الشائكة -
نزار مقني عن مشروع القرار التونسي: نسعى لدفع إثيوبيا إلى الحوار -
شيرين عبدالوهاب تتوعد مستغلي اسمها في حفل إحدى الجامعات الخاصة -
العرابي: الدبلوماسية المصرية أدت دورها على أكمل وجه في جلسة مجلس الأمن -
بث مباشر مباراة الأهلي والمقاصة الآن في الدوري.. (لحظة بلحظة) .. فيديو -
أستاذ قانون دولي: مصر تستطيع إخضاع إثيوبيا بهذه الطرق -
مصيلحي يجتمع مع حسام حسن لتوقيع عقود تجديد عقده مع الاتحاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

سرقة أيباد رئيس دولة جنوب أفريقيا: هل شاهده أحد.. كان في يدي واختفى ()

Print
سرقة أيباد رئيس دولة جنوب أفريقيا: هل شاهده أحد.. كان في يدي واختفى (فيديو) سرقة أيباد رئيس دولة جنوب أفريقيا: هل شاهده أحد.. كان في يدي واختفى ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرض رئيس دولة جنوب إفريقيا، سيريل رامافوز لموقف محرج حيث ظهر في مؤتمر لإلقاء كلمته واضطر أن يبلغ عن فقدان جهاز الأيباد الخاص به، وهو ينظر للحضور، مؤكدا أن شخص ما قد أخذ الجهاز وأنه تمت سرقته.
ووقف رئيس جنوب إفريقيا أمام الحضور قائلا: «هل يمكنكم تسليمي الايباد الخاص بي اذا سمحتم، إنني أريده، وسط صمت الحضور، مضيفا، اذن فقد سرقوه، ثم صمت قليلا ليكمل» هل يمكنكم أن تعلمو إلى أين أخذو الايباد الخاص بي لتتعالى بعض ضحكات الحضور، مضيفا «هذه مشكلة الاعتماد على الأخرين في الاعتناء بأشيائك، حيث من الأفضل الاحتفاظ دوما بأشيائي معي طوال الوقت.. ثم صمت وهو ينظر للحضور.. ليكمل مرة أخرى وهو مصدوم» الايباد كان معي.. كان بين يدي واختفى.. يبدو أنني خسرته«

ولم يتنهي الموقف إلا باستئذانه للجلوس حتى أنه نظر لمتحدثه وكأنه يتأكد «هل أجلس.. حسنا سوف أفعل»

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بث مباشر مباراة الأهلي والمقاصة الآن في الدوري.. (لحظة بلحظة) .. فيديو

بث مباشر مباراة الأهلي والمقاصة الآن في الدوري.. (لحظة بلحظة) .. فيديو

بالفيديو.. نجاة عدد من الأشخاص من انحراف مركبة بأحد شوارع جدة

بالفيديو.. نجاة عدد من الأشخاص من انحراف مركبة بأحد شوارع جدة

بالفيديو .. شيكابالا لـ«ميسي»: «الأحلام تتحقق»

بالفيديو .. شيكابالا لـ«ميسي»: «الأحلام تتحقق»

أدر محادثاتك من أي مكان بأفضل صوت وصورة مع مجموعة "بولي" الجديدة من حلول الفيديو الشخصية

أدر محادثاتك من أي مكان بأفضل صوت وصورة مع مجموعة "بولي" الجديدة من حلول الفيديو الشخصية