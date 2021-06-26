أخبار عاجلة

مرتادو "سوق مواشي الدرب": الوضع يزداد سوءاً بعد التصاريح الرنانة للمسؤولين -
الرجاء البيضاوي المغربي يتوج  بكأس الاتحاد الإفريقي -
"الصحة": حساسية الصدر لا تعتبر مانعًا من أخذ اللقاح -
إدارة الاتحاد تواصل إغلاق ملفات القضايا الشائكة -
نزار مقني عن مشروع القرار التونسي: نسعى لدفع إثيوبيا إلى الحوار -
شيرين عبدالوهاب تتوعد مستغلي اسمها في حفل إحدى الجامعات الخاصة -
العرابي: الدبلوماسية المصرية أدت دورها على أكمل وجه في جلسة مجلس الأمن -
بث مباشر مباراة الأهلي والمقاصة الآن في الدوري.. (لحظة بلحظة) .. فيديو -
أستاذ قانون دولي: مصر تستطيع إخضاع إثيوبيا بهذه الطرق -
مصيلحي يجتمع مع حسام حسن لتوقيع عقود تجديد عقده مع الاتحاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. وكالة أخبار المرأة

لماذا اخفيت وجوه الوزيرات في صورة أعضاء الإسرائيلية ؟

Print
لماذا اخفيت وجوه الوزيرات في صورة أعضاء الحكومة الإسرائيلية ؟ لماذا اخفيت وجوه الوزيرات في صورة أعضاء الإسرائيلية ؟
" وكالة أخبار المرأة "

نشرت صحيفة "Behadry Haredim" اليهودية الأرثوذوكسية الأصولية صورة للحكومة الإسرائيلية الجديدة أخفت فيها وجوه الوزيرات استمرارا لممارسة تثير جدلا كبيرا في إسرائيل.
وعرضت الصحيفة الاثنين على متابعها صورة جماعية التقطت في المجمع الرئاسي بالقدس المحتلة لأعضاء الإسرائيلية الـ36 برئاسة زعيم حزب "يامينا"، نافتالي بينيت، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، يائير لابيد، الذي سيتولى رئاستها بعد عامين، والرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين.
وتضم الحكومة الإسرائيلية الجديدة 9 وزيرات وأخفت الصحيفة، التي تصف نفسها بأكبر منصة إخبارية لجماعة "الحريديم" اليهودية الأرثوذوكسية الأصولية، وجوه جميع النساء في الصورة باعتبار أن عرضها "حراما" في الشريعة.
وتواجه ممارسة إخفاء وجوه النساء في الصور من قبل الجماعات ووسائل الإعلام اليهودية الأصولية انتقادات واسعة في إسرائيل من قبل المدافعين عن حقوق المرأة.

وكالة أخبار المرأة

مواضيع متعلقة
الحكومة الإفغانية تنشر مضادات جوية في مطار العاصمة تحسبا لضربات من طالبان

الحكومة الإفغانية تنشر مضادات جوية في مطار العاصمة تحسبا لضربات من طالبان

مع استمرار التقدم الجامح لـ"طالبان".. الحكومة الأفغانية تشغل نظاماً دفاعياً لحماية العاصمة

مع استمرار التقدم الجامح لـ"طالبان".. الحكومة الأفغانية تشغل نظاماً دفاعياً لحماية العاصمة

طلب إحاطة يطالب الحكومة بحظر «حبة الغلة» : وراء ارتفاع حالات الانتحار في المحافظات

طلب إحاطة يطالب الحكومة بحظر «حبة الغلة» : وراء ارتفاع حالات الانتحار في المحافظات

الخرطوم.. انتقادات لخطاب الحكومة بمجلس الأمن

الخرطوم.. انتقادات لخطاب الحكومة بمجلس الأمن