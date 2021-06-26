"الأعلى للمرأة البحرينية " يدشن تطبيق "مركز دعم المرأة" على منصتي أبل وأندوريد

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المنامة - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

دشن المجلس الأعلى للمرأة تطبيق "مركز دعم المرأة" الذي يوفر كافة الاستشارات والمتابعات التي يقدمها المركز في مكان واحد وبيسر وسهولة، وذلك في إطار حرص المجلس على التطوير المستمر لمنظومة الخدمات التي يقدمها من خلال مركز دعم المرأة وجعلها مرنة وذات كفاءة عالية في تلبية احتياجات المرأة البحرينية وأسرتها إضافة إلى المتطلبات المستجدة والطارئة بسبب جائحة كوفيد-19.

ويأتي إطلاق هذا التطبيق في إطار مواصلة المجلس الأعلى للمرأة منهجيته القائمة على رصد أفضل الممارسات والبناء على النجاحات التي تحققت ليس لتطوير الأداء المؤسسي داخل المجلس في الوقت الراهن فقط، بل لاستدامة هذا الأداء حتى بعد الجائحة والاستفادة القصوى من إمكانات التقنية والتحول الرقمي، والمضي قدماً في تطوير العمل عن بُعد مع المراجعين وتطوير الخدمات والمتابعات وتحسين الاستشارات وكفاءتها سعياً نحو تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

ويعد التطبيق آلية مباشرة للتواصل بين مركز دعم المرأة والمستفيدين نساءً ورجالاً لتقديم طلب دعم جديد أو متابعة الطلبات القائمة، ومتابعة كافة الخدمات التي يقدمها المركز بالمجان، بالإضافة إلى وجود كافة وسائل التواصل الاخرى للمركز سواء من خلال الاتصال بالخط المجاني للمركز 80008006 أو التواصل عبر الواتساب والمحادثة المباشرة أو البريد الالكتروني. ويتوفر التطبيق على منصتي جوجل بلاي وآبل ستور، وباللغتين العربية والإنكليزية، ويراعي فئة ذوي الإعاقة عند استخدامه،كما يمكن تحميله على كافة الهواتف والأجهزة الذكية. ويمكن من خلال التطبيق التعرف على أهداف وأقسام المركز ونطاق عمله إضافة إلى ردود لمجموعة من الأسئلة المتكررة وإتاحة الفرصة للزوار للتعبير وإبداء الرأي حول مضمون التطبيق ومدى فاعليته.

كما يتضمن التطبيق دليل للخدمات الحكومية الداعمة للمرأة والأسرة ذات العلاقة بالاسكان والتنمية والعمل. حيث يربط التطبيق على سبيل المثال لا الحصر بخدمات طلب الضمان الاجتماعي، والتوظيف للباحثين عن فرص العمل بالإضافة الى حزم من الخدمات العدلية والاسرية.

ويؤدي موظفو المركز في الوقت الحاضر مهامهم الوظيفية من خارج مقر المركز بشكل كامل، مستخدمين من أجل ذلك بنية تحتية تقنية متقدمة، حيث تم تفعيل منصة Microsoft Teams للعمل الجماعي، وتفعيل الدخول على الأنظمة الإلكترونية وقواعد البيانات التابعة للمركز باستخدام خدمة الشبكة الخاصة الإفتراضية VPN ونظامRemote Desktop، وتفعيل أنظمة إدارة المستندات والأعمال المشتركة عن بعد بإستخدام OneDrive، بالإضافة إلى تفعيل نظام البدالة بالتقنية السحابية AVAYA Cloud IPT ليتم إدارة الإتصالات الواردة الى المركز من خارج مقر المركز. كما تم تفعيل أنظمة اللوحات الإدارية والتحكم التي تمكن المسؤولين في الأمانة من متابعة ومراقبة سير العمل في مركز الدعم وتنظيمه.