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الملك لطلبة التوجيهي : الاردن يحتاج الى علمكم ومهاراتكم

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الملك لطلبة التوجيهي : الاردن يحتاج الى علمكم ومهاراتكم الملك لطلبة التوجيهي : الاردن يحتاج الى علمكم ومهاراتكم

جى بي سي نيوز :-  تمنى جلالة الملك عبدالله الثاني التوفيق والنجاح لطلبة الثانوية العامة (التوجيهي)، الذين يتوجهون الى اولى امتحاناتهم يوم غد الخميس، مؤكدا ان الاردن يحتاج الى علمهم ومهاراتهم.
وقال جلالته، في تغريدة اليوم الاربعاء على تويتر، " أبنائي وبناتي طلبة التوجيهي الأعزاء، أتمنى لكم التوفيق في امتحاناتكم، فالأردن يحتاج إلى علمكم ومهاراتكم.. فرضت علينا الجائحة ظروفا صعبة، لكننا سنخرج منها أقوى بإذن الله".

جي بي سي نيوز

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