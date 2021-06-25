تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة .. درجة الحرارة تصل إلي 43 درجة

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة في مصر اليوم، ويكون الطقس شديد الحرارة في أغلب الأنحاء، وتتوقع أن تكون حالة الطقس غدًا شبيهة باليوم، وتصل درجة الحرارة العظمي الأعلى في مصر إلي 43 درجة اليوم.

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة

تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد والوجه البحري وجنوب سيناء خلال ساعات النهار، ويكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس لطيف ليلاً على القاهرة الكبري وشمال الصعيد وكذلك الوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون معتدلاً على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

تكون الرياح نشطة على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وأيضًا على السواحل الغربية وجنوب البلاد، والرياح شمالية غربية على جميع أنحاء الجمهورية وسرعتها من 15 و20 عقدة.

ويكون البحر الأحمر بين معتدل ومضطرب وارتفاع الموج من مترين و3 أمتار، والرياح شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر المتوسط معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلا ربع ومترين، والرياح من شمالية غربية إلي جنوبية غربية،

درجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم الجمعة

تتراوح درجات الحرارة العظمي اليوم في مصر بين 43 درجة في إدفو و30 درجة في بلطيم ومطروح حسب تقرير أخبار الطقس في مصر.

وتتوقع الأرصاد أن تكون درجات الحرارة في القاهرة اليوم 36-24، في حين يتوقع أن تكون درجات الحرارة في الإسكندرية 31-22.

وتكون درجات الحرارة في باقى المدن كما يلي: طنطا 35-22، شبين الكوم 35-22، دمياط 31-22، السلوم 34-20، دمنهور 33-21، بلطيم 30-21، مطروح 30-21، رفح 31-20، سيوة 40-24، بورسعيد 31-23، المنصورة 35-22، السويس 36-22، الإسماعيلية 36-21، الزقازيق 36-24 درجة.

وتكون درجات الحرارة اليوم كما يلي: إدفو 43-26، أسوان 42-26، أبوسمبل 42-25، الوادي الجديد 42-26، قنا 40-25، الأقصر 42-25، أسيوط 38-24، الفيوم 37-22، سوهاج 40-24، بني سويف 37-23، الغردقة 39-27، المنيا 38-23، شلاتين 36-26، حلايب 34-28، شرم الشيخ 38-28، العريش 32-23، الطور 34-24 درجة.

وتكون درجات الحرارة المحسوسة في الأماكن شديدة الحرارة كما يلي: أسوان وإدفو والأقصر والوادي الجديد وأبوسمبل 43 درجة، وبينما تكون 41 درجة في سيوة وسوهاج وقنا، وتكون 40 درجة في الغردقة وشرم الشيخ.