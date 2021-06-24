ماذا وجدت «الداخلية» في مخازن «نائب الجن والعفاريت» علاء حسانين 

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط كميات كبيرة من الآثار في مخازن «نائب الجن والعفاريت» علاء حسانين، الذي تزعم عصابة للتنقيب عن الأثار، ونهب كنوز البلاد حيث عثرت على 201 قطعة أثرية عبارة عن 2 لوحة أثرية لتابوت منقوش بالهيروغليفية، و36 تمثال مختلفة الأطوال، 4 تماثيل أوشارتي نصف، 1 تمثال خشبي طوله 40 سم على هيئة أوزاريه، 1 تمثال أوشارتي من المرمر كما عثر على 2 تمثال من البرونز أحدهم مفصول الرأس، و1 تمثال خشبي طوله 10سم، 1 تمثال حجري متقسم جزئين يعود للعصر اليوناني، 52 عملة مختلفة الأشكال برونز ونحاس تعود للعصر الروماني واليوناني ،6 عملات من النحاس ترجع للعصر اليوناني،1 بولة نفط فخار تعود للعصر الإسلامي.

كما ضبطت 3 إبر جراحية تعود للعصر الإسلامي ، عقود بها مجموعة من التماثيل تمثل ألهة مختلفة، و3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية. وعثر أيضا على 1 مائدة قرابين حجرية، و2 طبق بازلت أسود اللون على شكل سمكة وأخر على شكل اوزتين، 4 فازات مختلفة الأحجام ،24 نموذج لأوني مختلفة الأشكال والأحجام، 3 أواني صغيرة من المرمر.. إبريق أخضر من الفيانس، 1 إبريق من البرونز ومجموعة من بقايا البرونز، 6 قطع من الدرائق.

كما عثرت على قطع أحجار تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، 3 أطباق صغيرة الحجم من الفخار ،6 قطع من الفخار على شكل صغير الحجم ،1 غطاء إناء حجري وقاعدة غطاء حجري. كما تم العثور على 1 مسند ورأس من الخشب ،10 قطع من الفيانس أخضر اللون، 3 مسرجة من الفخار ترجع للعصر اليوناني والروماني ،جزء من تمثال على هيئة حيوان من الخشب، و3 ثقل ميزان أحدهم بازلت، وأخر حجري، و3 موازيين من البازلت، و3 مكحلة من المرمر، و1 تمثال جنائزي صغير الحجم غير مكتمل.

كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في التنقيب فهي 15 كوريك و12 فأس و3 أزمة حديدية بمقبض خشب و9 مطارق و3 مطارق كبيرة و11 مسمار حديدي و15 أجنة حديدية ومطارق كمية من الأحبال و. كابل كهرباء و4 مولد كهرباء، و5 شنيور دقاق و4 حفرات بنطاق قسم شرطة مصر القديمة مساحة 1 متر إلى 2 متر، وعمق كبير.