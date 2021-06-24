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وزير السياحة والآثار يناقش تطوير المتحف المصري بالتحرير و «الأتوني» في المنيا

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وزير السياحة والآثار يناقش تطوير المتحف المصري بالتحرير و «الأتوني» في المنيا وزير السياحة والآثار يناقش تطوير المتحف المصري بالتحرير و «الأتوني» في المنيا

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خلال زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين، اجتمع اليوم الخميس، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع Hermann Parzinger رئيس مؤسسة التراث الثقافي البروسي Prussian Cultural Heritage Foundation ، وذلك بمقر السفارة المصرية بألمانيا، لمناقشة سبل التعاون في مجال الآثار والمتاحف وخاصة مشروع المتحف الأتوني بمحافظة المنيا الذي يشهد تعاوناً مع الجانب الألماني على مدار سنوات طويلة للإنتهاء قريبا من هذا المشروع الثقافي الهام.

كما تم خلال الاجتماع الحديث عن التعاون في تطوير المتحف المصري بالتحرير، وإعادته إلى رونقه القديم بأفضل سبل العرض المتحفية العالمية.

جدير بالذكر أن وألمانيا كانتا قد وقعتا اتفاقية تعاون بين البلدين يقوم بموجبها الجانب الألماني بتمويل استكمال أعمال تأسيس المتحف الأتوني بمحافظة المنيا بمقدار 2 مليون يورو، كمرحلة أولى، والتي أقرها البرلمان الألمانى البوندستاج، من إجمالي تمويل يمكن أن يصل إلى 10 مليون يورو.

المصرى اليوم

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