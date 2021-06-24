أخبار عاجلة

عودة 4 مصابين فلسطينيين إلى قطاع غزة بعد انتهاء فترة علاجهم في مصر -
وزير الشؤون الإسلامية: زيارة سلطان عمان للمملكة تؤكّد متانة العلاقات الأخوية التاريخية -
"في علاقتنا الشعر بالوصف عيّا".. العمانيون يتغنّون بأخوتهم للسعوديين في أنشودة شجيّة -
"الزراعة" تكشف الطرق الصحيحة لشراء الاضحية السليمة وكشف التلاعب فيها -
اللجنة العليا للقيادات تواصل المقابلات الشخصية لاختيار 62 متقدما لوظائف رؤساء المدن والمراكز والأحياء -
علاء عابد: التجربة أثبتت ضرورة تعديل قانون لائحة مجلس النواب -
لليوم التاسع على التوالي .. شمال سيناء تسجل «صفر كورونا» -
وفد الشباب المصري واليوناني والقبرصي يزور مكتبة الإسكندرية ويتعرف على مقتنياتها -
البنك الأهلي يستعد للأهلي بوديتين -
ارتفاع جديد بسعر الخبز في لبنان.. ومحتجون غاضبون في الشارع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

شارك في فيلم شهير.. القبض على تفاهة متلبسًا بـ50 جرام هيروين

Print
شارك في فيلم شهير.. القبض على تفاهة متلبسًا بـ50 جرام هيروين شارك في فيلم شهير.. القبض على تفاهة متلبسًا بـ50 جرام هيروين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لحيازته 50 جرامًا من الهيروين ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض طفل فيلم «بلية ودماغه العالية» الشهير بـ«تفاهة»، بعدما تمكّنت قوة أمنية من قسم شرطة الشرابية، من القبض على المتهم «صلاح.م» وشهرته «تفاهة» وعثر بحوزته على مسحوق يشبه مسحوق الهروين المخدر.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط «تفاهة»، الذي تم القبض عليه واتهامه في عدة قضايا، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وبتفتيشه عثر بحوزته على حوالي 50 جرامًا من مسحوق يشبه مسحوق الهيروين المخدر، و3100 جنيه من متحصلات البيع وهاتف محمول.

وأحيل المتهم إلى النيابة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، كما طالبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة لاستكمال التحقيقات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عودة 4 مصابين فلسطينيين إلى قطاع غزة بعد انتهاء فترة علاجهم في مصر

عودة 4 مصابين فلسطينيين إلى قطاع غزة بعد انتهاء فترة علاجهم في مصر

اللجنة العليا للقيادات تواصل المقابلات الشخصية لاختيار 62 متقدما لوظائف رؤساء المدن والمراكز والأحياء

اللجنة العليا للقيادات تواصل المقابلات الشخصية لاختيار 62 متقدما لوظائف رؤساء المدن والمراكز والأحياء

علاء عابد: التجربة أثبتت ضرورة تعديل قانون لائحة مجلس النواب

علاء عابد: التجربة أثبتت ضرورة تعديل قانون لائحة مجلس النواب

لليوم التاسع على التوالي .. شمال سيناء تسجل «صفر كورونا»

لليوم التاسع على التوالي .. شمال سيناء تسجل «صفر كورونا»