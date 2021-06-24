الأسد يقلد ضابطا بارزا وسام الاستحقاق السوري

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قلد الرئيس السوري بشار الأسد رئيس هيئة الأركان السابق العماد على أصلان وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة «تقديرا لعطائه على مدى 7 عقود».

وذكرت وكالة سانا أن الأسد قلد أصلان الوسام اليوم «تقديراً لدوره كقائد عسكري وبطولاته كمقاتل مقدام وضابط بارع في ساحات المواجهة وعطائه المتواصل لوطنه على مدى سبعة عقود من الزمن».

وخلال تقليده الوسام قال الأسد إن «المؤسسة العسكرية صمدت في الحرب التي نتعرض لها لأنها بنيت على عقيدة سليمة وأساس متين» وأضاف أن «أصلان أحد القادة الذين كان لهم فضل كبير في هذا المجال».

ويعد أصلان واحدا من أبرز قادة الجيش السوري، وهو من مواليد العام 1932، شغل عدة مناصب عسكرية منها قائد القوات السورية العاملة في لبنان، ورئيس هيئة الأركان العامة في سوريا، ثم مستشارا في رئاسة الجمهورية سنة 2003 وحتى اليوم.

كان أصلان أحد أهم القادة البارزين في حرب أكتوبر عام 1973.

له عدد من الكتب العسكرية التي تُدرس اليوم، وتقول وكالة «سانا» إنه «وضع العديد من النظريات العسكرية التي أثبتت جدواها خلال المعارك التي خاضها الجيش السوري ضد العدو الإسرائيلي وضد الإرهاب».