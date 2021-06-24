خالد الحجر يقدم حفل افتتاح أسبوع أفلام معهد جوته

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افتتح مساء الخميس أسبوع أفلام جوته القاهرة بحضور «سوزانا هوون» المديرة الإقليمية لمعهد جوته في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و «أنا إيبيرهارد» مديرة البرامج الثقافية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بحضور عدد من السينمائين، منهم السيناريست هاني سرحان، والمخرج مجدي أحمد على، والفنان أحمد كمال، وذلك في مقر المعهد بميدان المساحة الدقي.

وقدّم المخرج خالد الحجر حفل الافتتاح، وقد أشار خلال كلمته إلى عمق العلاقة بينه وبين معهد جوته، حيث بدأت عام ١٩٨٥، حينما قرر تلقي دورات تدريبية في اللغة الألمانية، وفتحت له تلك الخطوة الطريق للتعرف على الثقافة الألمانية ولا سيما السينما الألمانية التي تحتوي على بعد فكري وبصري مختلف على حد تعبيره، وفي عام 1989 كان فيلمه القصير الأول بعنوان ( أنت عمري) إنتاجا مشتركا بين معهد جوته وشركة أفلام مصر العالمية، وقد اعتبر «الحجر» هذا الفيلم الذي لعب بطولته كلا من الفنانة عبلة كامل والفنان أحمد كمال بمثابة فاتحة خير عليه، حيث عرض في العديد من المهرجانات الدولية وحصل على العديد من الجوائز الهامة.

من جانبها أعربت «سوزانا هوون» عن سعادتها لعودة أسبوع الأفلام بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، وترى «هوون» أن المصريين لديهم شغف كبير بكل ما هو جديد، وبكل ما يتعلق بالثقافة واللغة الألمانية بصورة خاصة. لذا تتوقع اقبال كبير على مشاهدة الأفلام، خاصة عبر منصة جوته حسب الطلب Goethe on demand التي ستتيح مشاهدة أغلب الأفلام اون لاين طوال الأسبوع.

وأعقب حفل الاستقبال عرض الفيلم الألماني كيرف بول – نحن نصنع الحقيقة، الذي يدور أحداثه حول طالب لجوء عراقي الذي يزعم أمام خبير الأسلحة البيولوجية في جهاز الاستخبارات الفيدرالي أن صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل. لكن مع هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١ تكتسب هذه المزاعم بُعدًا سياسيًا عالميًا. إنه درس ساخر في كيفية الترويج للحقائق «المرغوب» فيها.

يذكر أن معهد جوته في القاهرة والإسكندرية يستقبل عن طريق التسجيل أعداد محدودة من الجمهور مراعاةً للإجراءات الاحترازية، إلا أن أغلب الأفلام ستكون متاحة على منصة «جوته حسب الطلب Goethe on Demand» خلال أسبوع الأفلام بصورة مجانية للمقيمات والمقيمين ين في مصر.

ويمكن التسجيل ومشاهدة الأفلام على جوته حسب الطلب عبر هذا الرابط مجانًا: https://egypt.goethe-on-demand.de/