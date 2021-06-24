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البورصة تصدر ضوابط تعاقد الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الرعاة المعتمدين

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البورصة تصدر ضوابط تعاقد الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الرعاة المعتمدين البورصة تصدر ضوابط تعاقد الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الرعاة المعتمدين

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أصدر الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية القرار التنفيذي المنظم لضوابط تعاقد الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة مع أحد الرعاة المسجلين بسجل الرعاة بالبورصة المصرية.

وحدد القرار في مادته الأولى ألا تقل فترة التعاقد عن ثمانية أشهر، على أن يتم مراجعة موقف تلك الشركات من حيث استيفائها للمهام التي يتوجب على الراعي القيام بها.

بحسب القرار التنفيذي الصادر بتاريخ ٢٣ يونيو ٢٠٢١، «تلتزم جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة بموافاة البورصة المصرية بنسخة من العقد المبرم مع الراعي خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار».

تأتي هذه الخطوة بعد افتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي و٥ وزراء جلسة تداول البورصة الأربعاء الماضي، والاعلان عن التفاصيل الكاملة لخطة الهيكلة الشاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تطوير وتنمية هذا السوق بما يسمح بتطوير وتقوية قدرات الشركات ومن ثم اجتذاب استثمارات محلية وأجنبية لهذا السوق تعزز من السيولة والتداول.

المصرى اليوم

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