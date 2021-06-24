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واصلت أسعار النفط ارتفاعها، حيث صعدت للأسبوع الرابع على التوالي، بحسب ما جاء في نشرة البنك المركزي المصري المعنية بالتعليق على الأسواق العالمية.

وارتفعت الأسعار وسط تفاؤل نتيجة إعادة فتح الاقتصاد، كما ساهم تصريح وكالة معلومات الطاقة من دعم الاسعار حيث ذكرت أن مخزون النفط الخام انخفض بمقدار 7.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 يونيو، على خلفية زيادة احتياجات التكرير.

وارتفع استخدام التكرير إلى 92.6٪ ، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2020 ، قبل انتشار الوباء ، مما يشير إلى زيادة الطلب. شهد يوم الجمعة دفعة أخيرة في الأسعار عندما قالت مصادر في أوبك إن المنظمة تتوقع نموًا محدودًا في إنتاج النفط الأمريكي هذا العام على الرغم من ارتفاع الأسعار.