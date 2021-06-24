مؤشر الدولار يُنهي الأسبوع الماضي عند أعلى مستوى له منذ شهرين

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تفوق مؤشر الدولار على نظرائه في مجموعة العشرة الكبار وأنهى الأسبوع الماضي عند أعلى مستوى له منذ شهرين. وبحسب ما جاء في نشرة البنك المركزي المصري، فقد اتخذ مؤشر الدولار اتجاها صعودياً على مدار الأسبوع وتحققت معظم المكاسب بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء.

وانخفض اليورو بنسبة 2.02% حيث شهد انخفاضًا هائلاً بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة واستقر في نهاية الأسبوع عند مستوى 1.1864.

وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 2.11% على خلفية قوة الدولار وكذلك قرار الحكومة بتأجيل تخفيف الاجراءات الاحترازية الناتجة عن وباء كورونا، والتي أثرت سلبًا على العملة ومحت مكاسب العملة الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم.

وأنهى الذهب الأسبوع بانخفاض كبير بلغ نحو 6%، وسجل تراجعًا في كل يوم تداول مدفوعًا بقوة الدولار ونتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والتي تميل الى تشديد السياسة بشكل أسرع من المتوقع.