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سفير الهند لـ«وزيرة التخطيط»: لدينا العديد من الفرص للتعاون مع في المجال الصحي

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سفير الهند لـ«وزيرة التخطيط»: لدينا العديد من الفرص للتعاون مع مصر في المجال الصحي سفير الهند لـ«وزيرة التخطيط»: لدينا العديد من الفرص للتعاون مع في المجال الصحي

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استقبلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الخميس، السفير أجيت جوبتيه، سفير الهند لدى جمهورية العربية لبحث أوجه التعاون الثنائي بين الدولتين.

وأكدت «السعيد» خلال اللقاء مع السفير الهندي علي عمق العلاقات التاريخية بين مصر والهند، حيث ترتبط الدولتان بعلاقات تاريخية، معربة عن أمنياتها بالشفاء العاجل لمصابي المستجد بالهند، وانخفاض أعداد المصابين.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية خلال اللقاء عددًا من ملفات عمل الوزارة، كما أشارت إلى ملامح رؤية مصر ٢٠٣٠ وعملية التحديث التي تتم على الرؤية لتواكب المستجدات العالمية وكذا ملامح الخطة الاستثمارية للدولة.

واستعرضت الوزيرة كذلك عددًا من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فضلًا عن مجالات عمل الجهات التابعة لوزارة التخطيط والتي تتضمن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مشيرة كذلك إلى الوحدات الداخلية بالوزارة ومنها وحدة النمذجة ووحدة التنمية المستدامة، ووحدة الاقتصاد الكلي، متابعة الحديث حول مشروع رواد ٢٠٣٠ وما يقدمه من نشر فكر ريادة الأعمال والعمل الحر بين الشباب.

من جانبه، أشار السفير أجيت جوبتيه، سفير الهند لدى جمهورية مصر العربية إلى العلاقات المصرية الهندية التاريخية، متمنيًا توسع العلاقات المصرية الهندية الاقتصادية، ومؤكدًا نجاح تجارب الشركات الهندية في مصر وتمني تكرارها وتوسعها، مضيفًا أن هناك العديد من الفرص للتعاون مع مصر في المجال الصحي وعددًا من الصناعات المختلفة، كما اختتم الطرفان اللقاء بتبادل الهدايا التذكارية.

المصرى اليوم

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