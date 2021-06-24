رغم عدم حملهما أية حقائب..جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب 57 «أيفون»

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تمكن رجال الأمن الجمركى بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 127 لسنة 1955.

ففى أثناء قيام رجال الأمن الجمركي بالإشراف على حركة الدخول والخروج بباب الزيرو الخاص بدخول وخروج الموظفين العاملين بمطار القاهرة الدولي اشتبه مصطفى فهمي أبوالوفا في اثنين من موظفي المطار أثناء خروجهما من باب الزيرو رغم عدم حملهما لأية حقائب .

وبالعرض على فكيه حامد مدير إدارة الأمن الجمركي بمطار القاهرة قرر تشكيل لجنة من مصطفى فهمي أبوالوفا وياسر عثمان مفتشى الأمن الجمركي لتفتيشهما ذاتيا فتبين وجود 57 هاتف محمول ماركة آيفون مخبأة على جسم الموظفين .

وأثناء تحرير المحضر وردت إخبارية سرية بوجود عدد آخر من الهواتف أخفاه الموظفين المضبوطين بأحد السيارات بالمهبط لحين تهريبها فتم تكليف أحمد سيد وتوني فكري وأحمد مجاهد بضبط الكمية فتبين وجود 57 هاتف محمول ماركة آيفون .

قررعبدالعال نعمان مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 90لسنة 2021 بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وأشرف زيتون مدير عام الإدارة العامة للأمن الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

