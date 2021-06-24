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«سياحة وطيران شباب الأعمال» تطالب بإشراك القطاع الخاص بخطط التسويق السياحي

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«سياحة وطيران شباب الأعمال» تطالب بإشراك القطاع الخاص بخطط التسويق السياحي «سياحة وطيران شباب الأعمال» تطالب بإشراك القطاع الخاص بخطط التسويق السياحي

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أشاد المهندس بهاء عبيدي عضو لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، بمجهودات وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، في الترويج لمصر كمقصد سياحى في ظل ماشهده العالم من إغلاق تام للحدود لفترة تجاوزت العام، بسب تداعيات أزمة كورونا.

وطالب «عبيدي» بضرورة إطلاع القطاع علي الخطة التسويقية المحددة للجنسيات المختلفة حتى يستطيع القطاع الخاص المشاركة في التسويق طبقا لخطة الأسواق المستهدفة وفي نفس توقيت الحملات.

وقال «عبيدي» علي هامش ندوة لجنة السياحة والطيران تحت عنوان «مستقبل السياحة المصرية وفرص التعاون بين القطاعين الخاص والعام»، أن الحملة الترويجية التي شملت السوق العربي سجلت حوالى 20 مليون مشاهدة.

وشدد عضو لجنة السياحة والطيران على ضرورة تنظيم عمل المواقع الإلكترونية المنفذة لحجوزات سياحية بمصر، ومراقبة و تنظيم وترخيص المواقع الإلكترونية التي تقوم ببيع برامج سياحية أو تذاكر طيران لزيارة وحصولها علي شعار certified كمثال، وذلك لضمان أن تكون الخدمات المباعة صادرة من شركات مرخصة من وزارة السياحة لضمان حقوق السائح وعدم الإضرار بسمعة مصر.

وأكد «عبيدي» أن البدء في تعزيز التنمية المستدامة بالقطاع Tourism Green Transformation أمر ضروري وحتمي، مع تسريع تنظيم و نشر والوعى لكافة المناطق السياحية والعاملين بالسياحة لاليات التنمية المستدامة و السياحة المسئولة في عدم المشاركة أو تقليل أي مشاريع أو مبادرات غير صديقة للبيئة.

المصرى اليوم

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