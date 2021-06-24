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شعبة «المستوردين» ترحب بتأجيل تطبيق التسجيل المسبق للشحنات

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شعبة «المستوردين» ترحب بتأجيل تطبيق التسجيل المسبق للشحنات شعبة «المستوردين» ترحب بتأجيل تطبيق التسجيل المسبق للشحنات

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أشاد مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة حمدي النجار، باستجابة وزارة المالية لطلبات المستوردين والمصدرين بشأن تأجيل تطبيق التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية حتى نهاية سبتمبر والتطبيق الإلزامي من أول أكتوبر المقبل.

وأشار النجار إلى أهمية لقاءات وجهود الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربى، مع المسؤولين في وزارة المالية ومصلحة الجمارك، والتي تكللت بالنجاح، واستمرار التطبيق التجريبي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية، مؤكدا أن ذلك التأجيل سيتيح لمجتمع الأعمال والشركات العالمية متعددة الجنسيات للانضمام للمنظومة.

من جانبه، قال محمد رستم السكرتير العام للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تأجيل التطبيق الإلزامي حتى أول أكتوبر المقبل، يعد فرصة جيدة لإجراء مزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمصدرين ومجتمع الأعمال ككل والمنظومة الجديدة، لافتا إلى أهمية تطبيق المنظومة من أجل التوسع في الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ لتقليل تكلفة السلع والخدمات.

المصرى اليوم

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