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عقد فرع الجمعية المصرية لشباب الأعمال بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد الحمامى، ونجلاء عقل نائب رئيس الفرع، لقاءً مع الملحق التجارى الإستثمارى بسفارة باكستان بالقاهرة سيدرا حق.

ناقش اللقاء الفرص الإستثمارية بين دولة باكستان ومصر في مختلف المجالات مثل البناء والعمارة والزراعة والتغذية وصناعة الدواء، حيث يأتي اللقاء في إطار حرص الجمعية وأفرعها لتعزيز سبل التعاون المشترك مع كافة الجهات والمؤسسات وسفراء الدول المختلفة بمصر، بهدف دعم العلاقات الاقتصادية وبحث فرص الاستثمار والتجارة بين البلدين، حيث يأتي اللقاء ضمن عدة لقاءات تقوم بها الجمعية وأفرعها، لبحث سبل التعاون التجارى بين أعضاء الجمعية المهتمين بالتصدير والإستيراد في باكستان.

وأكدت الجمعية، في بيان لها، أنها تسعى إلى فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية لتحقيق الاستفادة لكافة الأطراف وكذلك زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الدولتين في العديد من المجالات، وخاصة أن هناك العديد من الإتفاقيات الدولية بين البلدين لدعم سبل التعاون الثنائية الإقتصادية المصرية الباكستانية، مما يحتاج إلى تنسيق جيد لخلق فرص بين رجال الأعمال من كلتا البلدين. حيث سيتم تنظيم لقاءات ثنائية، لبحث سبل التعاون في إستثمارات مشتركة تفيد البلدين، فيما تم الإتفاق بين الجمعية وممثل التمثيل التجارى بسفارة باكستان على التواصل مع أعضاء الجمعية من أجل تحديد المهتمين بالفرص التجارية مع باكستان لخلق فرص تجارية بين الشركات المصرية مع نظائرها في باكستان من خلال عقد جلسات B2B عبر الإنترنت بشكل مبدئى، لتتم بعدها زيارات متبادلة لشباب ورجال الأعمال من الجانب المصرى والباكستانى من خلال التنسيق مع الجمعية.

من جانبه، قامت سيدرا حق الملحق التجارى الإستثمارى بسفارة باكستان بالقاهرة، بالتعريف عن الاقتصاد الباكستاني وأهم الصناعات والمنتجات التي تنتجها دولة باكستان والدول التي لديها حجم تبادل تجاري كبير مع باكستان، وأعربت عن حرصها ودعمها لمجهودات الجمعية في فتح باب التعاون بين الشركات المصرية والباكستانية، جدير بالذكر أن إجمالى حجم التجارة بين باكستان ومصر نما إلى 365.6 مليون دولار في 2019 – 2020، حيث وصلت حجم صادرات باكستان لمصر إلى 80.6 مليون دولار وحجم الواردات من مصر 284.9 مليون، ويشكل قطاع المنسوجات بأنواعها مثل الغزل والمنتجات القطنية جزءاً كبيراً من الصادرات الباكستانية لمصر بالإضافة إلى قطاع الدواء والادوات الجراحية والقفازات الطبية والمنتجات الرياضية، فيما تقوم مصر بتصدير الغاز الطبيعى والقطن والفوط الصحية وحفاضات الأطفال والحبوب والبذور والنوى ومكسبات الطعام كما تولي الحكومة الباكستانية جهدا خاصا في مجال سياحة المغامرة خصوصا في مناطقها الجبلية الخلابة.