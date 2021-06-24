«العجواني»: تأجيل العمل بنظام الشحن المسبق فرصة للتسجيل والتدريب على المنظومة

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أكد المهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، باستمرار التشغيل التجريبى حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتأجيل التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية إلى الأول من أكتوبر المقبل، الذى كان مقررًا فى الأول من يوليو المقبل؛ يمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة جيدة للتسجيل على المنظومة الجديدة، والتدريب عليها ما يسهم في إنجاح النظام وتيسير الإجراءات وميكنتها.

وثمّن «العجواني» استجابة وزير المالية لطلب مجتمع الأعمال من الغرف التجارية، والمستوردين والمصنعين المصريين، وعدد من شركات التصدير الأجنبية والشركات العالمية متعددة الجنسيات، بمد مهلة التشغيل التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية التى انطلقت منذ أبريل الماضى؛ حتى يتمكنوا من الانضمام للمنظومة، ويتم التوافق بين المستوردين والمصدرين الأجانب، والاستفادة من التيسيرات التى يتيحها هذا النظام؛ خاصة فى ظل استمرار تأثير جائحة «كورونا» على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

وطالب «العجواني» بدراسة مد التسجيل المسبق للشحنات فترة أطول من 3 أشهر، حتى يستطيع الجميع الدخول والتعامل مع السيستم، مؤكدا أن التأجيل يعتبر فرصة ممتازة للتدريب وتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمصدرين ومجتمع الأعمال ككل مع المنظومة الجديدة.

وشدد العجواني؛ على أهمية تطبيق المنظومة من أجل التوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ لتقليل تكلفة السلع والخدمات.