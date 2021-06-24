«الإحصاء»: انخفاض الصناعات التحويلية والاستخراجية 9.19% وزيادة الطلب على المشروبات 9.4%

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أعلن الجهاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع الرقم القيـاسي للصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) إلى 108.06 خلال شهر أبريل 2021 (أولـي) مقابل 118.98 خلال شهر مارس 2021 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 9.18٪.

وأشار الجهاز إلى الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً، تضمنت صناعة المشروبات حيث ارتفع الرقم القياسي لها إلى 258.12 خلال شهر أبريل 2021 مقارنة بشهر مارس 2021 حيث بلغ 235.80 بارتفاع 9.47 %، وذلك بسبب زيادة الطلب على المشروبات لحلول موسم الصيف وشهر رمضان.

كما ارتفع الرقـم القيـاسـي لصناعة الأجهزة الكهربائية 105.04 خلال شهر أبريل 2021 مقارنة بشهر مارس 2021 حيث بلغ 102.43 بارتفاع قدره 2.55٪ وذلك لتلبية احتياجات السوق.

بينما رصد تقرير الجهاز الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً وتضمنت صناعة (صناعة الخشب ومنتجاته والفلين (عدا الأثاث)، حيث تراجع إلى 59.43 خلال شهر أبريل 2021 مقارنة بشهر مارس 2021 حيث بلغ 64.09 بانخفاض 7.27٪، وذلك يرجع إلى حالة السوق وتوافر مخزون.

كما تراجع الرقم القياسـي لصناعة الآلات والمعدات الغير مصنفه في موضع آخر 167.63 خلال شهر أبريل 2021 مقارنة بشهر مارس 2021 حيث بلغ 192.50 بنسبة انخفاض قدرها 12.92%، وذلك يرجع إلى حالة السوق وانخفاض التصدير.