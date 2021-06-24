انطلاق المؤتمر الدولي للمناخ الأخضر والإدارة الذكية بمشاركة 20 دولة سبتمبر المقبل

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تنطلق في الفترة من 8 إلى 9 سبتمبر فاعليات المؤتمر الدولى للمناخ الاخضر والإدارة الذكية للمخلفات «رؤية مستدامة.. نمو أخضر»، والذي ينظمه المركز العالمى للابداع والابتكار البيئى ورياده الاعمال، بالتعاون مع المعهد الاوروبى للطاقة المتجددة وسياسات المناخ هولندا، ومعهد استدامه المخلفات الصلبه جامعه تكساس، ومعهد زيرو مخلفات البرازيل والرابطة العالميه للوقود الحيوى انجلترا. وتستضيفه الجامعه الأمريكية.

وقالت الدكتورة مني فؤاد المؤسس والرئيس التنفيذى للمؤتمر رئيس المركز العالمي للأبداع والإبتكار البيئي وريادة الأعمال، أن المؤتمر سيشارك فيه كبري الشركات العالمية من 20 دول «امريكا وانجلترا وهولندا واسكتلندا والمانيا وايطاليا وكندا ونيوزيلندا وايرلندا وكوريا وبلجيكا والهند واسبانيا والامارات وايرلندا والبرازيل»، والتي تمتلك أحدث تكنولوجيا وذكاء اصطناعى في تدوير جميع انواع مخلفات الالكترونيه والكهربائيه والطبيه والبلاستيك والزراعيه والصناعيه ومخلفات البحار ومخلفات المطارات .

وأضافت «فؤاد» أن الهدف الرئيسي للمؤتمر نقل وتوطين أحدث أنواع التكنولوجيا العالمية في تدوير كل أنواع المخلفات من خلال الشركات الناشئة، بهدف خلق جيل جديد من رواد الأعمال للمساهمة في تنمية القطاع الصناعي، مضيفًه أن المؤتمر يأتي برئاسة الدكتور ليز جودوين، رئيس مجلس بلدية لندن، والدكتور سعدات حسين، مدير معهد الإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة جامعة تكساس، والدكتور زيسولت لينجل، رئيس المعهد الأوروبي للطاقة وسياسات المناخ بهولندا، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء العالميين لإعادة تدوير المخلفات (الإلكترونية- البناء- الطبية- الزراعية- البلاستيك والمعادن).