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تقدم «المصري اليوم» خدمة تطورات سعر الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الخميس 24 يونيو 2021، وبعد إعلان مصانع الحديد في مصر عن زيادة أسعارها حيث تم رفع الأسعار 3 مرات متتالية خلال شهر واحد ما دفع أسعار الأسمنت وباقي مواد البناء إلى الارتفاع أيضا. وشهد السوق تطورا في الأسعار حيث تجاوز أقل سعر في طن الحديد 14 ألف جنيه تسليم أرض المصنع.

وانتهت مصانع الحديد من إعلان أسعارها الجديدة بداية من يونيو الجاري والتي شهدت زيادة، حيث شهد سوق الحديد إعلان عدد من مصانع الحديد والشركات زيادات مفاجئة في أسعار طن الحديد، مبررة الارتفاع بزيادة أسعار السوق العالمية.

وقاد حديد عز الإعلان عن زيادة الأسعار في المصانع حيث أعلن حديد عز عن زيادة أسعار طن الحديد بواقع 150 جنيها للطن، وأبلغ حديد عز الوكلاء بالزيادة في الاسعار وبعد إعلان الزيادة فهذا يعني أن يصل سعر طن حديد عز إلى 13800 جنيه تسليم أرض المصنع ليزيد سعر الطن إلى أن يصل للمستهلك بنحو 14100 جنيه للطن ليتم بعدها زيادة الاسعار مرتين خلال نفس الشهر وتجاوز حاليا سعر الطن 14600 جنيه للطن.

وبعد إعلان عز عن زيادة أسعاره، تبعه إعلان شركة حديد المصريين عن زيادة الأسعار بواقع 150 جنيها للطن ليصل سعر الطن أيضا إلى 13700 جنيه تسليم أرض المصنع ايضا ليقوم بعدها بزيادة السعر مرتين ايضا خلال الشهر.

كانت شركة حديد عز للصلب قد أعلنت قبل نهاية ابريل الماضي عن زيادة في أسعار المسطحات «الصاج» بنحو 1750 جنيهًا للطن، على أن يتم التطبيق في أول مايو الماضى موضحة أن الزيادة ترجع لارتفاع الأسعار العالمية للخام.

وانتقد تجار الحديد زيادة الأسعار في الوقت الحالي خاصة أن السوق يعاني من تراجع معدلات البيع ولم يكن هناك حاجة إلى زيادة الاسعار في ظل التباطؤ الحالي في الطلب على الحديد، من جانب آخر توقع البعض نشاط الاسواق خلال الفترة المقبلة وزيادة الطلب على الحديد بعد طرح شروط البناء الجديدة في عدد من المدن ما يدفع مستثمري العقارات إلى تنشيط أعمالهم مجددا بعد توقف دام عدة أشهر.

اسعار الحديد خلال تعاملات اليوم:

سعر طن حديد عز 14600- تسليم أرض المصنع حيث من المتوقع أن تزيد التكلفة بنحو 300 جنيه للطن إلى أن تصل للمستهلك.

سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن .

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيها للطن .

سعر طن حديد العشري 14300 جنيه للطن .

سعر طن حديد المراكبي 14300 جنيه للطن .

اسعار الأسمنت في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم :

سعر طن أسمنت لافارج 980 جنيهًا.

سعر طن أسمنت السويدي 828 جنيهات.

سعر طن أسمنت السويس813 جنيه.

سعر طن أسمنت مصر بني سويف 898 جنيها.

سعر طن اسمنت العسكري 850 جنيها .

سعر طن أسمنت سيناء 750جنيها.

يرى خبراء أن سوق العقارات ستشهد طفرة خلال الفترة القليلة المقبلة خاصة مع المبادرات التي أطلقتها الدولة بهدف تيسير إجراءات الحصول على وحدات سكنية تناسب كل المستويات وكان آخرها المبادرة الخاصة بالتمويل العقاري بفائدة لا تتجاوز 3%.

في سياق متصل، كشفت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء عن زيادة معدل الصادارت من الأسمنت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، لتصل لنحو 36 مليون دولار مقابل 26 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، واستحوذت 7 دول على نحو 86 % من الصادرات خلال تلك الفترة، حيث تصدرت ليبيا قائمة هذه الدول و26 % من إجمالي الصادرات، وبلغت قيمتها 9.3 مليون دولار، بينما استحوذت كينيا على 20 % من الصادرات بقيمة 7.1 مليون دولار، بينما جاءت السودان في المرتبة الثالثة وبلغت نسبتها 19.7 % من إجمالي الصادرات بقيمة 7.1 مليون دولار، ثم غانا بنحو 7.26 % بقيمة 2.61 مليون دولار.

على الجانب الآخر، أوضحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في تقريرها الصادر عن أداء موانيها التابعة خلال عام 2020، أن تصدير الأسمنت المعبأ لغرب إفريقيا لأول مرة من الأرصفة الجديدة ساهم في زيادة إيرادات التحصيل بنسبة 15 % وحركة التداول بنسبة 18.5% وزيادة حركة الشاحنات بنسبة 38.1% وارتفاع حمولات سفن الحاويات بنسبة 11.6% مقارنه بالعام قبل الماضي.

وقال محمود مخيمر، رئيس شعبة متعهدي وتجار مواد البناء في الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن الحديد زاد خلال الشهرين الماضيين (أبريل ومايو) بنسبة 6.6% مقارنة بالفترة الماضية، إلا انه يحظى بثبات واستقرار لمدة تجاوزت أسبوعين طبقا لأسعار المصانع، فيما يشهد سعر الاسمنت تذبذب كبير في الأسعار صعودا وتراجعا خلال الفترة الماضية والحالية حيث يتراجع حاليا إلى 950 جنيه بدلاً من تجاوز الألف جنيه.

وقال «مخيمر»، أن موجة الغلاء لم تقتصر فقط على الحديد بل شملت الخشب أيضاً ليرتفع سعر المتر من 6 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه، فيما تراوحت الزيادة في سعر مواد البناء مثل البويات والحدايد بين 25 إلى 35%، موضحاً أن الطفرة في الأسعار نتيجة أن البورصة العالمية للحديد مرتفعة فضلاً عن إجبار الإجراءات الاقتصادية المصاحبة لفيروس كورونا المصانع العالمية على تقليص إنتاجها من الحديد وتصعيد سعر المواد الخام عالمياً ما ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل جنونى.

وأشار إلى ارتفاع أسعار مواد الخام البلاستيكية سواء المعاد تدويرها أو الجديدة، حيث ارتفع سعر طن مواد الخام البلاستيك المعاد تدويرها من 7 آلاف إلى 12 ألف جنيه خلال الأيام الماضية فيما وصل سعر طن مواد الخام البلاستيك الجديدة 30 ألف جنيه وإن كانت تراجعت بشكل جزئي.

وأوضح أن مصر تنتج وتستورد سنوياً 11 مليون و500 ألف طن من خلال مصنعي الجارحى والمصريين، فيما تبلغ السعة الاستيعابية للسوق 8 مليون و500 ألف طن فيما تصل السعة الاستيعابية للسوق في حال انتعاش الحركة إلى 11 مليون و500 ألف طن حديد سنوياً.