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«كجوك»: صندوق النقد يشيد بقدرة على تبني استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى

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«كجوك»: صندوق النقد يشيد بقدرة الحكومة على تبني استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى «كجوك»: صندوق النقد يشيد بقدرة على تبني استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى

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أعلن أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إشادة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى بقدرة على صياغة وتبنى استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى على نحو يُسهم في زيادة وتنمية موارد الدولة بشكل يتيح الإنفاق الإضافى على برامج الحماية الاجتماعية، مثل تكافل وكرامة، وكذلك على مجالات وأنشطة التنمية البشرية، بجانب الإنفاق على القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، بالإضافة إلى استمرار جهود تحسين البنية التحتية.

أشار كجوك في بيان اليوم الخميس عقب الموافقة على صرف الشريحة الأخيرة من القرض امس بواشنطن، إلى إشادة مجلس إدارة الصندوق بنجاح وزارة المالية في إعداد ونشر استراتيجية التعامل مع المديونية الحكومية في المدى المتوسط «MTDS»؛ بما يسهم في خفض المديونية الحكومية وإطالة عمر الدين وخفض فاتورة خدمة الدين، وكذلك الجهود المبذولة لزيادة الشفافية والإفصاح من خلال نشر تقرير مفصل يتضمن بيانات مالية للسنة المالية ٢٠١٨/ ٢٠١٩ لجميع الشركات المملوكة للدولة إضافة إلى تقرير آخر منفصل عن أداء الهيئات الاقتصادية للعام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.

المصرى اليوم

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