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رئيس مركز ومدينة نخل يتابع أعمال رصف الطرق بالمدينة

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رئيس مركز ومدينة نخل يتابع أعمال رصف الطرق بالمدينة رئيس مركز ومدينة نخل يتابع أعمال رصف الطرق بالمدينة

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يتابع سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، أعمال رصف الطرق في المدينة، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال فرج،، أنه تم تخصيص مبلغ 15 مليون جنيه لرصف عدد من الطرق بمركز ومدينة نخل من الخطة الاستثمارية للمركز، لافتًا إلى أن اعتمادات الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة نخل للعام المالي الجاري 2020- 2021، بلغت 30 مليونًا و937 آلاف جنيه.

أشار إلى أنه جرى توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية الأساسية على محاور التنمية الأساسية، بواقع 12 مليون جنيه لأعمال الكهرباء، و15 مليون جنيه للطرق، و3.2 مليون جنيه لتحسين البيئة، و702 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.

المصرى اليوم

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