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مياه القاهرة : الانتهاء من توسعات خزان شبرا الخيمة بسعة إضافية ٣٠ ألف متر مكعب

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مياه القاهرة : الانتهاء من توسعات خزان شبرا الخيمة بسعة إضافية ٣٠ ألف متر مكعب مياه القاهرة : الانتهاء من توسعات خزان شبرا الخيمة بسعة إضافية ٣٠ ألف متر مكعب

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أعلن المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة أن الشركة قد انتهت من أحد اكبر مشروعات التوسعات بمحطة مياه شبرا الخيمة والذى يتمثل فى إضافة ٣٠ ألف متر مكعب للطاقة التخزينية للمحطة لتصل إلى ٦٠ ألف متر مكعب، وذلك من خلال ربط الخزان الارضى الجديد.

وأوضح الشيمى أن المشروع مر بمراحل وعمليات فنية وهندسية متعددة ومعقدة كان اصعبها عملية ربط الخزان الجديد ببيارة المياه المرشحة على خط المياه قطر ١٨٠٠مم.

وأشار أن الشركة نجحت فى تنفيذ المشروع ذاتيا اعتمادا على الكوادر والقيادات الفنية والهندسية بالشركة.

المصرى اليوم

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