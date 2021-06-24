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القاهرة تفحص الفيديو ..سائق مينى باص يقود الاتوبيس تحت تاثير المحدرات

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القاهرة تفحص الفيديو ..سائق مينى باص يقود الاتوبيس تحت تاثير المحدرات القاهرة تفحص الفيديو ..سائق مينى باص يقود الاتوبيس تحت تاثير المحدرات

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فيما تحقق اجهزة الامن بالقاهرة فى واقعة تعاطى سائق مينى باص للمخدرات اثناء القيادة من عدمه ،تقوم جهات التحقيق بالقاهرة بفحص متداول على السوشيال ميديا التقطه احد الركاب للسائق وهو فاقد السيطرة على نفسه وتبدو عليه علامات تعاطى المخدرات وهو يقود مينى باص به عدد كبير من الركاب .

وقالت مصادر ان جهات التحقيق بالقاهرة ان الفيديو المتداول يظهر به " ميني باص" يقف في وسط الطريق ويظهر السائق في حالة عدم اتزان، وان زملاء السائق حاولوا إفاقته، دون جدوى فقام سائق اخر بقيادة المينى باص بدلا منه.

المصرى اليوم

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