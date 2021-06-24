محمد راسم .. جوجل يحتفل بـ«ملك المنمنمات»

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احتفل محرك البحث جوجل بذكرى ميلاد الرسام محمد راسم ، وهو من أوائل الرسامين الجزائريين.

وقام محرك البحث الشهير، بوضع صورة راسم على صفحته الرئيسية رسما يظهر الفنان الراحل وهم ممسك بريشته لرسم لوحة من لوحاته المرتبطة بالمنمنمات، أحد مجالات الرسم الذي أبدع بها.

من هو محمد راسم؟

ولد الفنان محمد راسم عام 1896 بالجزائر في حي القصبة من أسرة عريقة في ضروب الفن التشكيلي، وقد اهتم مُنذ نعومة أظافره بفن المنمنمات متمكنا منه بسرعة مذهلة وذلك بمساعدة أعضاء أسرته فيما بعد، كرس محمد راسم جل حياته لهذا الفن الذي ساهم بقدر كبير في شهرته.

وفقاً لتقرير «سكاي نيوز»، أثرت نشأة الفنان الجزائري على اختيارته في الحياة، فقد أكمل تعليمه في مدرسة تعليم مهني تابعة للاستعمار الفرنسي، ثم عمل رساما في مكتب الرسم التابع لمديرية الفنون الأهلية، وهناك لاحظ المدير أعمال راسم الفريدة.

محمد راسم

وقضى راسم قسطا من أيامه وهو يستنسخ ويصمم نقوش السجاد والمطرزات العربية، والزخارف على النحاس، وفيما بعد اكتشف فن المنمنمات الذي هو رسوم زخرفية، وكرس حياته لهذا الفن القديم معيدا إحياؤه خاصة في المغرب العربي، حيث لم يكن معروفا هناك.

ومن أبرز أعماله تزيين صفحات كتاب ألف ليلة وليلة في 12 مجلدا، وفي عام 1933 كان أول جزائري يفوز بالجائزة الفنية الكبرى.

وفقاً لموقع «ويكي واند» وضع محمد راسم أسس مدرسة المنمنمات الجزائرية. وقد كان له الفضل أيضا في تكوين العديد من أجيال التلاميذ الحاملين لفنه والذين تمكنوا بموهبتهم من الرقي إلى سلم الشهرة والمحافظة على فنه وإثرائه.

وقد توفي محمد راسم وزوجته بالأبيار، عام 1975، في ظروف أليمة وغامضة لم يتم توضيحها لحد الساعة، وما زال يعتبر أكبر فناني المنمنمات في القرن العشرين.