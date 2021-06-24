برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي في أسيوط 2020-2021

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اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، نتيجة الصف الثالث الإعدادي بنسبة نجاح بلغت 73.75% لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين ونسبة بلغت 89.68% للإعدادية المهنية.
ولمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط 2021
الدخول على موقع الرابط من هنا
رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات: (http://portal.moe.gov.eg/Exams/Pages/default.aspx).
إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة.
ثم الضغط على كلمة بحث لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي في القاهرة 2021 (رابط)
نتيجة الصف الثالث الاعدادي كفر الشيخ 2021 (رابط)
نتيجة الصف الثالث الاعدادي سوهاج 2021 (رابط)
نتيجة الصف الثالث الاعدادي أسوان 2021 (رابط)
نتيجة الصف الثالث الاعدادي الإسكندرية 2021 (الرابط)
نتيجة الصف الثالث الاعدادي الجيزة 2021 (الرابط )
نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة أسيوط من هنا
ولمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في جميع محافظات مصر اضغط هنــــــــا