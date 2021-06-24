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برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي في أسيوط 2020-2021

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برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي في أسيوط 2020-2021 برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي في أسيوط 2020-2021

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اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، نتيجة الصف الثالث الإعدادي بنسبة نجاح بلغت 73.75% لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين ونسبة بلغت 89.68% للإعدادية المهنية.

ولمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط 2021

الدخول على موقع الرابط من هنا

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات: (http://portal.moe.gov.eg/Exams/Pages/default.aspx).

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة.

ثم الضغط على كلمة بحث لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي في القاهرة 2021 (رابط)

نتيجة الصف الثالث الاعدادي كفر الشيخ 2021 (رابط)

نتيجة الصف الثالث الاعدادي سوهاج 2021 (رابط)

نتيجة الصف الثالث الاعدادي أسوان 2021 (رابط)

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الإسكندرية 2021 (الرابط)

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الجيزة 2021 (الرابط )

نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة أسيوط من هنا

ولمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في جميع محافظات اضغط هنــــــــا

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