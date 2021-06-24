استحداث أول عيادة "طب نفسي" بالطائف لعلاج الأطفال والمراهقين

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لخدمة الفئة العمرية من 12 إلى 18 سنة بهدف التدخل في اضطرابات سن المراهقة

قرر مستشفى الصحة النفسية بالطائف استحداث أول عيادة "طب نفسي" للأطفال والمراهقين، لخدمة الفئة العمرية من 12 إلى 18 سنة؛ بهدف التقييم والتدخل في اضطرابات سن المراهقة .

وأشار مساعد مدير المستشفى للخدمات الطبية الدكتور أحمد دهلوي إلى أن هذه الفئة العمرية لا تُحسب على فئة الأطفال، وبما أنها لا تتبع أيضاً فئة البالغين فلا يتم متابعتهم بالمستشفى، وكان لزاماً الإسراع في الاهتمام بهذه الفئة الغالية بناءً على خطط وتوجيهات مقام وزارة الصحة تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وقال "الدهلوي": إن المواعيد بهذه العيادة تتم على حسب ما هو معمول به في نظام المواعيد في العيادات الخارجية بالمستشفى، وسيكون هناك فريق طبي متخصص للتعامل مع هذه الفئة العمرية، كما خُصص لهم مكان بالعيادات الخارجية منفصل عن البالغين.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى الصحة النفسية بالطائف يعد أكبر مستشفى متخصص على مستوى المملكة، ويضم كافة التخصصات ويعتبر مرجعياً لكافة المستشفيات، إضافة إلى كونه مركز تدريب متكاملاً للتخصصات الطبية في المجال النفسي.