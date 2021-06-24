أخبار عاجلة

برلماني يقدم طلب إحاطة بشأن حريق نشب في أكبر معرضين في مركز طهطا بسوهاج -
محافظ المنيا يعلن انتهاء موسم توريد محصول القمح بإجمالي 373 ألف طن -
ضبط طالب صور الأسئلة والإجابات وآخر مزق البابل شيت في بالقناطر الخيرية -
محافظ الفيوم يستقبل رئيس جامعة الأزهر ووكيل المشيخة -
الغربية: تدريب العاملين على التحول الرقمي ضمن مبادرة «حياة كريمة» -
المنوفية : ضبط 5 حالات غش بالتابلت وتصوير ورقة الامتحان -
ارتفاع ضحايا تفجير السودان إلى 5 قتلى و6 مصابين -
وزير الاتصالات: الثورة الرقمية أحدثت نموذجا جديدا في الإعلام -
طلاب الثانوية العامة بالسويس يشتكون من ضيق وقت امتحان اللغة العربية -
محافظ بني سويف يتفقد أعمال الدائري وطريق السادات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

استحداث أول عيادة "طب نفسي" بالطائف لعلاج الأطفال والمراهقين

Print
استحداث أول عيادة "طب نفسي" بالطائف لعلاج الأطفال والمراهقين استحداث أول عيادة "طب نفسي" بالطائف لعلاج الأطفال والمراهقين
لخدمة الفئة العمرية من 12 إلى 18 سنة بهدف التدخل في اضطرابات سن المراهقة

استحداث أول عيادة

قرر مستشفى الصحة النفسية بالطائف استحداث أول عيادة "طب نفسي" للأطفال والمراهقين، لخدمة الفئة العمرية من 12 إلى 18 سنة؛ بهدف التقييم والتدخل في اضطرابات سن المراهقة .

وأشار مساعد مدير المستشفى للخدمات الطبية الدكتور أحمد دهلوي إلى أن هذه الفئة العمرية لا تُحسب على فئة الأطفال، وبما أنها لا تتبع أيضاً فئة البالغين فلا يتم متابعتهم بالمستشفى، وكان لزاماً الإسراع في الاهتمام بهذه الفئة الغالية بناءً على خطط وتوجيهات مقام وزارة الصحة تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وقال "الدهلوي": إن المواعيد بهذه العيادة تتم على حسب ما هو معمول به في نظام المواعيد في العيادات الخارجية بالمستشفى، وسيكون هناك فريق طبي متخصص للتعامل مع هذه الفئة العمرية، كما خُصص لهم مكان بالعيادات الخارجية منفصل عن البالغين.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى الصحة النفسية بالطائف يعد أكبر مستشفى متخصص على مستوى المملكة، ويضم كافة التخصصات ويعتبر مرجعياً لكافة المستشفيات، إضافة إلى كونه مركز تدريب متكاملاً للتخصصات الطبية في المجال النفسي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نحو 9 آلاف بجامعة نجران يؤدون اختباراتهم النهائية إلكترونياً

نحو 9 آلاف بجامعة نجران يؤدون اختباراتهم النهائية إلكترونياً

خلال أسبوع.. جامعة جازان تستقبل أكثر من 28 ألف طلب قبول إلكتروني

خلال أسبوع.. جامعة جازان تستقبل أكثر من 28 ألف طلب قبول إلكتروني

"العسومي": المرصد العربي لحقوق الإنسان سيدافع عن الدول العربية حال تعرضها للهجوم من أطراف أجنبية

"العسومي": المرصد العربي لحقوق الإنسان سيدافع عن الدول العربية حال تعرضها للهجوم من أطراف أجنبية

بالشرقية.. 1148 جولة رقابية تسفر عن مخالفة 50 منشأة تجارية

بالشرقية.. 1148 جولة رقابية تسفر عن مخالفة 50 منشأة تجارية