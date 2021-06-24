حملة مشتركة بين الشباب والصحة للتوعية بلقاح كورونا في شمال سيناء

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تنظم مديرية الصحة بشمال سيناء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة حملة للتوعية بلقاح كورونا، وحث المواطنين على التسجيل للحصول على اللقاح لأهميته.

وقال الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة أن اللقاح أثبت فاعليته بنسبة 86 %، وأن نجاحه في توليد أجسام مضادة وصل إلى 99 %.. كما وصلت قدرة منعه لحدوث اصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100 %.. مؤكد على أنه لم تحدث أية أعراض جانبية غير متوقعة للمتطعمين، وأن جميع الأعراض الجانبية التي تحدث هي أعراض متوقعة بنسبة من بسيطة إلى متوسطة.

وأكد أن اللقاح فرصة حقيقية للوقاية من فيروس_كورونا (كوفيد-19).. مشيرا إلى أهمية الحجز للتسجيل والحصول على اللقاح من خلال الموقع الإلكترونى :: www.egcovac.mohp.gov.eg، وأنه للمزيد من الاستفسار والمعلومات عن اللقاح يتم الاتصال بالخط الساخن: ١٥٣٣٥.

ومن جانبه.. أكد صلاح الشريف مدير إدارة الشباب والرياضة بالعريش ان الحملة تتضمن العديد من الندوات والمحاضرات للشباب لتوضيح فيروس كورونا ومخاطره وطرق الوقاية منه باتخاذ الإجراءات الوقائية وفى مقدمتها تلقى اللقاح.. إلى جانب حث المواطنين على التسجيل لتلقى اللقاح.

وأضاف فتحى عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة أن صحة شمال سيناء قامت بتوجيه دعوات متكررة بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية لحث المواطنين للحصول على لقاح كورونا، وقال أن استمرار التوعية بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة كورونا لها دور ايجابى، وفى مقدمتها: حث المواطنين على التسجيل للحصول على التطعيم والوقاية من المرض .