أخبار عاجلة

اختتام الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة في عدن -
قواسم وحدة المصير.. لماذا خصّ السلطان هيثم بن طارق السعودية بأول زياراته الخارجية؟ -
بالفيديو.. نجاة عدد من الأشخاص من انحراف مركبة بأحد شوارع جدة -
تزامنًا مع زيارة السلطان هيثم.. تعاون اقتصادي أكبر بين الرياض ومسقط في مختلف المجالات -
بــ١٠٦ من منسوبيها.. "الحج المركزية" تكمل جاهزيتها بالمشاعر المقدسة -
كرم مواطن حائلي.. أزال أبواب أسوار منزله ليستقبل الضيوف يوميًا -
سعادة على وجوه طلاب الثانوية العامة فى المنوفية لسهولة اللغة العربية -
تبايبن آراء طلاب الأدبى بالثانوية العامة بالشرقية عن امتحان العربى -
جرفتها الأمواج.. فيلا غامضة تظهر على شاطئ السلفادور -
تأجيل استئناف أحمد بسام ذكي في «إساءة استخدام مواقع التواصل» إلى 9 أكتوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

حملة مشتركة بين الشباب والصحة للتوعية بلقاح كورونا في شمال سيناء

Print
حملة مشتركة بين الشباب والصحة للتوعية بلقاح كورونا في شمال سيناء حملة مشتركة بين الشباب والصحة للتوعية بلقاح كورونا في شمال سيناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم مديرية الصحة بشمال سيناء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة حملة للتوعية بلقاح كورونا، وحث المواطنين على التسجيل للحصول على اللقاح لأهميته.

وقال الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة أن اللقاح أثبت فاعليته بنسبة 86 %، وأن نجاحه في توليد أجسام مضادة وصل إلى 99 %.. كما وصلت قدرة منعه لحدوث اصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100 %.. مؤكد على أنه لم تحدث أية أعراض جانبية غير متوقعة للمتطعمين، وأن جميع الأعراض الجانبية التي تحدث هي أعراض متوقعة بنسبة من بسيطة إلى متوسطة.

وأكد أن اللقاح فرصة حقيقية للوقاية من فيروس_كورونا (كوفيد-19).. مشيرا إلى أهمية الحجز للتسجيل والحصول على اللقاح من خلال الموقع الإلكترونى :: www.egcovac.mohp.gov.eg، وأنه للمزيد من الاستفسار والمعلومات عن اللقاح يتم الاتصال بالخط الساخن: ١٥٣٣٥.

ومن جانبه.. أكد صلاح الشريف مدير إدارة الشباب والرياضة بالعريش ان الحملة تتضمن العديد من الندوات والمحاضرات للشباب لتوضيح ومخاطره وطرق الوقاية منه باتخاذ الإجراءات الوقائية وفى مقدمتها تلقى اللقاح.. إلى جانب حث المواطنين على التسجيل لتلقى اللقاح.

وأضاف فتحى عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة أن صحة شمال سيناء قامت بتوجيه دعوات متكررة بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية لحث المواطنين للحصول على لقاح كورونا، وقال أن استمرار التوعية بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة كورونا لها دور ايجابى، وفى مقدمتها: حث المواطنين على التسجيل للحصول على التطعيم والوقاية من المرض .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية : حالتا وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

تطعيم 7960 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

تطعيم 7960 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

الصحة: تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و15 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و15 حالة وفاة