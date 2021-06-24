"المعلمي" يلتقي المندوب الدائم لموريشيوس لدى الأمم المتحدة

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استعرضَا القضايا ذات الاهتمام المشترك وروابط الصداقة

الْتقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، المندوب الدائم لجمهورية موريشيوس لدى الأمم المتحدة السفير جاغديش كونجول.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة طلب موريشيوس للحصول على العضوية الكاملة في اللجنة الهيدروغرافية لشمال الهند، واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، وروابط الصداقة التي تجمع البلدين.

حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة الدائم فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.