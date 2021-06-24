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قال عمر صلاح حارس مرمى سموحة ومنتخب مصر الأولمبي، إنه يجتهد في التدريبات ومباريات فريقه من أجل حجز مقعدًا له في القائمة المشاركة في أولمبياد طوكيو، مشيرًا إلى أنه سعيد بثقة الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي في إمكانياته.

وأضاف عمر صلاح، في تصريحات تليفزيونية، أن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحة، أبلغه أنه يرغب في الدفع به من أجل زيادة حظوظه للمشاركة في أولمبياد طوكيو، بينما الهاني سليمان يقدم مستويات مميزة مع الفريق السكندري.

واستكمل تصريحاته، أنه وجوده في جميع معسكرات المنتخب الأولمبي الأخيرة، تجعله متفائلًا بالتواجد في أولمبياد طوكيو، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب يثق في إمكانياته بشكل كبير، لذلك يتم استدعائه في جميع المعسكرات على الرغم من قلة مشاركاته.