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لاعب السابق: بنسبة 80% فرجاني ساسي سيجدد عقده مع الأبيض

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لاعب الزمالك السابق: بنسبة 80% فرجاني ساسي سيجدد عقده مع الأبيض لاعب السابق: بنسبة 80% فرجاني ساسي سيجدد عقده مع الأبيض

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قال أيمن عبدالعزيز لاعب نادي السابق، إن التونسي فرجاني ساسي، سعيد للغاية بالانتماء لنادي الزمالك والتواجد في ، إلا أن الماديات تبقى هي الفاصل لحسم تجديد عقده.

وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات تليفزيونية، أن اللجنة الحالية التي تدير الزمالك تسعى بقوة لتجديد عقد فرجاني ساسي، موضحًا أنه حزين من عدم عودة ساسي إلى القاهرة للانضمام إلى الزمالك بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس، خلال فترة التوقف الدولي.

واستكمل أن فرجاني ساسي، يلقى دعم كبير لم يشهده من قبل طوال مسيرته، سواء من جانب جماهير نادي الزمالك، أو إدارة النادي، مشيرًا إلى أنه غير غاضب من قرار فرجاني ساسي، لكنه حزين من عدم عودته إلى النادي حتى الآن، خاصة وأن عقد اللاعب التونسي، لم ينتهِ بعد، ونهايته بنهاية الموسم الجاري.

واختتم تصريحاته، أن فرجاني ساسي، لا بد وأن توقع عليه غرامات كبيرة عقب عودته لمصر، حال تجديد عقد اللاعب مع نادي الزمالك، بسبب عدم عودته إلى القاهرة حتى الآن، خاصة وأنه غاب عن مباراة مهمة أمام مصر المقاصة بكأس مصر، مشيرًا إلى أنه إذا حدثت مفاوضات بين فرجاني ساسي والزمالك، سيجدد اللاعب عقده بنسبة 80 %، واللاعب عليه التضحية من أجل جماهير القلعة البيضاء.

المصرى اليوم

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