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هيدى كرم: الدراسات أثبتت أن 61% من النساء يصبحن أكثر سعادة بعد الطلاق

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هيدى كرم: الدراسات أثبتت أن 61% من النساء يصبحن أكثر سعادة بعد الطلاق هيدى كرم: الدراسات أثبتت أن 61% من النساء يصبحن أكثر سعادة بعد الطلاق

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قالت الفنانة هيدى كرم إن هناك دراسات أكدت أن 61% من السيدات يصبحن أكثر سعادة بعد الطلاق وراضيات عن وضعهن من غير زواج، كاشفة عما حدث لها بعد طلاقها من زوجها قائلة: «أنا مثل أي امرأة طلقت، نمر بنفس المراحل، وما يلفت انتباهى اختلاف المراحل التي تمر بها المرأة بعد الطلاق عن الرجل».

وأضافت الفنانة هيدى كرم، خلال برنامج «راجل و2 ستات»، المذاع على قناة on، أن «المرأة بعد الطلاق حتى لو كان طلب الطلاق منها تكون مهزوزة ومكسورة ومكسوفة وتخشى أن تواجه المجتمع ومنتقدة ولكن الرجل يشعر بحريته ويشعر بأنه عاد لشبابه وترك المسئولية التي عليه فيكون منتعشا».

وتابعت الفنانة هيدى كرم: «بعد فترة من الطلاق تستعيد المرأة نفسيتها الجيدة مرة أخرى ولكن يمر الرجل بنفسية سيئة فالمرأة تدرك أنها مرتاحة وسعيدة أكثر ونظمت حياتها بعد الطلاق ولكن الرجل يبدأ يشعر أنه لا يهتم به أحد مثل ما كانت تهتم به زوجته ويأكل طعام جاهز وليس من المنزل».

المصرى اليوم

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