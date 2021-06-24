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حبس متطرف بريطاني أشاد باعتداء مسجدي كرايستشيرش في نيوزيلندا

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حبس متطرف بريطاني أشاد باعتداء مسجدي كرايستشيرش في نيوزيلندا حبس متطرف بريطاني أشاد باعتداء مسجدي كرايستشيرش في نيوزيلندا
قال القاضي إنه شجع عمدًا الإرهاب بإدارته لمجموعات تؤمن بالعنصرية والعنف

حبس متطرف بريطاني أشاد باعتداء مسجدي كرايستشيرش في نيوزيلندا

قضت محكمة بريطانية بالسجن 3 سنوات ونصف السنة لرجل نشر فيديوهات متطرفة عبر الإنترنت، أحدها يشيد باعتداء مسجدي كرايستشيرش في نيوزيلندا، وفق اليوم.

وتفصيلاً، قال القاضي بيتر لودر لدى إعلان الحكم إن المتهم مايكل ناغنت "شجع عمدًا إرهاب اليمين المتطرف من خلال إدارته لمجموعات تؤمن بالعنصرية والعنف والنازية الجديدة".

وكان ناغنت (38 عامًا) الذي أقر بجريمته، يدير عدة منتديات دردشة على تطبيق "تليغرام"، مستخدمًا هويات مختلفة للتعبير عن كراهيته للأقليات العرقية وفقًا لمحكمة كينغستون قرب لندن.

ونشر في 15 مارس 2020 في الذكرى الأولى لاعتداء كرايستشيرش الذي خلف 51 قتيلاً وعشرات الجرحى مقطع أشاد فيه بالهجمات.

وأعاد نشر بيان منفذ الاعتداء برينتون تارانت الأسترالي المؤمن بتفوق البيض، وقال:"أنا أتفهم لماذا فعل تارانت ما فعله".

يُذكر أن ناغنت اعتقل في أغسطس الماضي، علمًا بأنه نشر أيضًا محتوى لتصنيع أسلحة ومتفجرات وأرسله لشرطيين في مهمة سرية كانا يحققان في ملفه، فوقع في الفخ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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