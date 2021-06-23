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أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021 سجلت نفس مستويات أمس، وذلك في ظل استمرار تسجيل أونصة الذهب في البورصات العالمية متوسط سعر بين 1780 إلي 1785 دولارا.

واصلت أوقية الذهب عالميا استقرارها لليوم الثاني على التوالي في بورصة المعادن العالمية ، ليتأثر بها أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 23-6-2021 ويسجل استقرارا في بداية التعاملات الصباحية في سوق الصاغة المحلية وسط ضبابية في تعاملات الذهب محليا ودوليا.

تحديث سعر الذهب اليوم فى مصر

وسجل سعر جرام الذهب اليوم في مصر ثباتا ملحوظا ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر الآن نحو 771 جنيها للجرام، وهى نفس أسعاره خلال تعاملات أمس الثلاثاء، غير شاملة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب في مصر

وترصد “المصرى اليوم” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 23-6–2021:

سعر الذهب عيار 24 881

سعر الذهب عيار 21 771

سعر الذهب عيار 18 660

سعر الذهب عيار 14 513

سعر الذهب عيار 10 367

سعر وقية الذهب 27368

سعر الجنية الذهب 6160

الاستثمار فى الذهب

سعر الذهب اليوم

ويعد الذهب من أثمن المعادن على وجه الأرض، وهو عنصراً كيميائياً من الفلزات، ويرمز للذهب بالرمز (Au)، كما انه أحد العناصر الانتقالية في الجدول الدوري، ويوجد الذهب في الطبيعة في قيعان الأنهار، وفي باطن الأرض، وفي الجبال، ويمكن أن يوجد بشكله النقي أو مخلوطاً بمعادن أخرى، اسعار الذهب تعتمد على عياراته وينشغل الكثير في العالم بالسؤال عن اسعار الذهب كل يوم، كما ان الذهب يمتاز بليونته وقابليته للتشكيل والطرق والسحب، وهو معدنٌ كثيف، ومقاومٌ للتآكل، ودرجة انصهاره هي 1064 درجة مئوية.

عيارات الذهب

يتمّ خلط الذهب مع عناصر أخرى مثل: النحاس، والفضة، والخارصين.

وهذا الخلط يكون بنسبٍ متفاوتة للحصول على السبائك المختلفة، والحصول على ما يُعرف بعيارات الذهب المتعددة، وذلك لغايات تقسيته وتسهيل تشكيله.

ولقياس درجة نقاوة الذهبهناك معياران: أولهما التعبير عنه بدرجة النقاوة، التي تعبِّر عن وزن الذهب بالغرام في سبيكةٍ وزنها كيلوغرام، وثانيهما هو العيار حسب المقاس الأمريكي، وكلَّما قلَّ الرقم المعبر عن العيار، كانت كمية الذهب أقل في السبيكة، والتصنيف العالمي لعيارات الذهب طبقا لما نشر في my gold guide :

عيار 24: درجة النقاوة 1000 أو 999، وتتكوَّن السبيكة من الذهب الخالص والصافي، وتُصنع منه السبائك الذهبيَّة. عيار 22: درجة النقاوة 917، وتتكوَّن السبيكة من 22 جزءاً من الذهب، وجزأين من معادن أخرى.

الذهب عيار 21: درجة النقاوة 875، وتتكوَّن السبيكة من 21 جزءاً من الذهب، و3 أجزاء من معادن أخرى.

الذهب عيار 18: درجة النقاوة 750، وتتكوَّن السبيكة من 18 جزءاً من الذهب، و6 أجزاء من معادن أخرى.

الذهب عيار 14: درجة النقاوة 583، وتتكوَّن السبيكة من 14 جزءاً من الذهب، و10 أجزاء من معادن أخرى.

الذهب عيار 10: درجة النقاوة 417، وتتكوَّن السبيكة من 10 أجزاء من الذهب، و14 جزءاً من معادن أخرى.(نقلا عن موضوع)

عيار الذهب

كيف يمكنك التمييز بين عيارات الذهب المختلفة؟

يمكن التمييز بين عيارات الذهب المختلفة بسهولة عن طريق النظر إلى الدمغة التي يختم بها المصاغ الذهبي، فمثلاً يحمل مصاغ عيار 24 مربعاُ فيه الرقم 1000 أو 24، ويحمل مضاغ عيار 21 الرقم 875 أو 21، ومصاغ عيار 18 الرقم 750 أو 18، وهكذا، وكذلك يمكن التمييز التقريبي بين العيارات من خلال النظر، فكلّما مال لون السبيكة للشحوب، دلَّ ذلك على أنَّ نسبة الذهب فيها أقل.

يُستخدم الذهب حالياً بشكلٍ رئيسي في صناعة الحلي والمجوهرات للنساء، وفي طب الأسنان، ويدخل في صناعة الإلكترونيات، وفي علاج بعض الأمراض، مثل: التهابات العظام، وقد تمّ استخدامه قديماً في صناعة العملات الذهبيّة، واستخدمه الفراعنة في صناعة التوابيت نقلا عن ناشيونال جيوغرافيك.

وهناك ما يُعرف باسم الذهب الأبيض، وهو عبارةٌ عن الذهب الممزوج بالقصدير أو البلاديوم.