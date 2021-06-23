5 شروط للحصول على قرض دخول الجامعات: يصل إلى مليون جنيه

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مع اقتراب موسم التقديم في الجامعات لطلاب مرحلة الثانوية العامة، تقدم بعض البنوك المصرية باقة متميزة من قرض دخول الجامعات بخصائص عديدة لتلبية احتياجات عملائها بمختلف شرائحهم سواء من القطاع الحكومى- الخاص- أصحاب المهن الحرة.

وتتيح البنوك التي تقدم ميزة قرض التعليم، إمكانية الحصول على قرض شخصي يصل إلى مليون جنيه لتغطية مصروفات التعليم الخاصة بأبنائهم ضمن برنامج القرض التعليمى أو قرض التعليم العالى.

وتشترط بعض البنوك قرض دخول الجامعات أو القرض التعليم للجامعات الإنترناشيونال، بينما تتيح بعض البنوك الأخرى بتقديم قرض التعليم العالى لجميع الجامعات الحكومية أو الجامعات الخاصة أو الإنترناشيونال بعد تقديم الأوراق المطلوبة واستيفاء الشروط للموافقة على القرض.

وتطلب البنوك من العميل تقديم كلا من المستندات التالية للحصول على قرض تعليمى في مصر:

شهادة قيد الطالب في الجامعة.

فاتورة بمصاريف الدراسة.

شهادة ميلاد الطالب.

شهادة بالدخل الشهري للمقترض موقعه من جهة العمل.

إيصال مرافق حديث.

البنوك التي تقدم ميزة قرض التعليم:

شروط الحصول على قرض التعليم من البنك الأهلى الكويتى:

وفقًا للموقع الالكترونى الخاص بالبنك الأهلى الكويتى.. فإن قرض التعليم يتيح الآتى:

- فترة السداد تصل إلى 12 شهرًا.

- أسعار فائدة متناقصة سنويًا تبدأ من 19.5%.

- تأمين على الحياة اختياري طول مدة القرض.

- بحسب موقع البنك، في حال رغبة العميل إلغاء أو سداد المبلغ المتبقي من القرض قبل انتهاء مدته، يتوجه إلى الفرع لكتابة طلب سداد معجل للتمويل وإيداع القيمة النقدية لسداده شاملة عمولة السداد المعجل.

شروط الحصول على قرض التعليم من البنك الأهلى الكويتى

- الحد الأدنى لصافي دخل ولي الأمر 3000 جنيه للموظفين، و6000 جنيه للمهن الحرة.

- ألا يقل سن المتقدم للقرض عن 21 سنة.

- يجب أن ألا يزيد سن المتقدم عن 60 سنة في نهاية مدة القرض.

المستندات المطلوبة من ولي الأمر

- شهادة أصلية بالراتب الشهري.

- أصل البطاقة الشخصية.

- إيصال مرافق حديث.

- كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر.

- سجل تجاري وبطاقة ضريبية من أصحاب المهن الحرة.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض التعليم الخاصة بالطالب:

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- شهادة ميلاد أو بطاقة الطالب الشخصية.

- خطاب بإجمالي المصاريف الدراسية.

- خطاب إثبات تسجيل الطالب في الجهة الدراسية.

كيفية التقديم على القرض التعليمى في مصر

- يمكن للعميل من خلال زيارة أقرب فرع من فروع البنك الأهلي الكويتي والسؤال عن قرض التعليم للمصروفات الدراسية بالجامعات المصرية.

- الاتصال بمركز خدمة العملاء على رقم 19322.

- يمكن التقديم على القرض «أون لاين» من خلال الموقع الرسمي للبنك... اضغط هنــــــــا

2- قرض التعليم لدخول الجامعات من بنك التعمير والاسكان:

لا يضع بنك التعمير والإسكان حدًا أقصى للقرض التعليمى في مصر بشرط سماح راتب المقترض لسداد القسط الشهري، يقدم البنك التمويل لجميع الجامعات الحكومية والخاصة والإنترناشيونال.

- مدة سداد القرض عام واحد.

- سعر الفائدة 22.25 % متناقصة نسبة الفائدة.

- لا يشترط البنك حد أدنى للراتب.

- المصاريف الإدارية تتوقف حسب قيمة القرض ونوع الوظيفة.

3- قرض التعليم لدخول الجامعات من بنك القاهرة:

يقدم بنك القاهرة باقة لعملائه للحصول على قرض التعليم من ضمن باقة القروض الشخصية، من خلال التالى:

- يقدم البنك القرض لجميع الجامعات الحكومية أو الخاصة أو الإنترناشيونال.

- يصل الحد الأقصى للقرض إلى 300 ألف جنيه و15 ألف جنيه للحد الأدنى.

- يقدم بنك القاهرة قرض التعليم على فترة سداد تصل إلى 12 شهرًا الحد الأقصى لسداد القرض.

- تصل الفائدة إلى 18.5% فائدة متناقصة لقرض التعليم.

- الحد الأدنى للدخل الشهري للعميل 5 آلاف جنيه.

- المصاريف الإدارية من إجمالي قيمة قرض التعليم العالى 2.5%.

- لا يقل سن العميل عن 21 عامًا ولايزيد عن 60 عامًا عند سداد آخر قسط من القرض

4- قرض التعليم العالى لدخول الجامعات من بنك مصر:

- يقدم بنك مصر تمويل لجميع الجامعات الحكومية أو الخاصة أو الإنترناشيونال.. بالاضافة إلى الآتى:

- يصل الحد الأقصى لقيمة القرض 300 ألف جنيه و2000 جنيه الحد الأدنى.

- مدة سداد القرض من 6 أشهر إلى 4 سنوات كحد أقصى وتصل إلى 7 سنوات في حال تحويل الراتب.

- سعر الفائدة 18 % متناقصة نسبة الفائدة للموظفين بالحكومة أو 20% متناقص للقطاع الخاص.

- المصاريف الإدارية من 1.5% إلى 2% حسب تحويل أو عدم تحويل الراتب على البنك.

- الدخل الشهري لا يقل عن ألف جنيه لموظف الحكومة وألفي جنيه لموظف القطاع الخاص.

- ألا يقل سن العميل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا عند سداد آخر قسط من القرض.

البنك العربي الأفريقي الدولي:

يشترط البنك العربي الأفريقي الدولي تمويل الجامعات الإنترناشيونال فقط ولا يقدم تمويل للجامعات الحكومية أو الخاصة.

- يصل الحد الأقصى للقرض إلى 600 ألف جنيه و15 ألف جنيه الحد الأدنى.

- مدة سداد القرض تتراوح بين عامين إلى 7 سنوات كحد أقصى.

- سعر الفائدة 21% فائدة متناقصة.

- نسبة المصاريف الإدارية من إجمالي قيمة القرض 2%.

- يصل الحد الأدنى للدخل الشهري للعميل إلى 3 الاف جنيه.

- لا يقل سن العميل عن 21 عامًا ولايزيد عن 60 عامًا عند سداد آخر قسط من القرض.

6-إي جي بنك EGBANK:

يقدم البنك قرض التعليم لدخول الجامعات لجميع الجامعات الحكومية والخاصة والانترناشيونال.. بالاضافة إلى الآتى:

- الحد الأقصى للقرض التعليمى يصل إلى مليون جنيه و10 آلاف جنيه الحد الأدنى.

- الحد الأدنى للدخل الشهري للموظف 3 آلاف جنيه

- مدة سداد القرض 4 سنوات

- فائدة متناقصة 21 %

- المصاريف الإدارية 1.5% من إجمالي قيمة القرض.

- لا يقل سن العميل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا عند سداد آخر قسط من القرض.