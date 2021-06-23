توقيع 4 اتفاقيات تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات ليبية

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اختتمت أمس المباحثات المصرية الليبية التي عقدت بالقاهرة على مدار 3 أيام، برئاسة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور فيصل أحمد قرقاب، رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة المسؤولة عن الإشراف على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الليبي؛ حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة هاتف ليبيا، وشركة الاتصالات الدولية الليبية، وذلك في مجالات التدريب وتقديم الاستشارات الفنية والدعم الإداري ودعم تقديم الخدمات الدولية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم وضع تصور لمحاور التعاون من أبرزها مراكز البيانات، والربط البيني بين الشبكة الدولية المصرية للكوابل والشبكة الليبية، وتنفيذ مشروعات مشتركة في مجال تصنيع كابلات الألياف الضوئية، والتدريب لبناء قدرات الشباب الليبى في كل علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن تبادل الرؤى والخبرات في مجالات بناء القرى التكنولوجية والبرامج التقنية.

وأوضح وزير الاتصالات أنه تم توقيع 4 اتفاقيات بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة هاتف ليبيا، وشركة الاتصالات الدولية الليبية، بالإضافة إلى اتفاقية إطارية للربط البيني وإتاحة شبكة الكوابل الدولية المصرية للأشقاء في ليبيا.

وأشار الدكتور فيصل أحمد قرقاب رئيس مجلس الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة إلى الاتفاق على تنفيذ مشروعات من بينها نقل التجربة المصرية في مجال التحول الرقمى من خلال تأسيس شركة ليبية مصرية مشتركة معنية بوضع مبادرات التحول الرقمى في البلدين وانشاء مجموعة من مشروعات البنية التحتية المهمة وتفعيل مشروع التحول الرقمى والخدمات الالكترونية الحكومية في ليبيا، وكذلك البدء في انشاء المدن الذكية في طرابلس وبنى غازي، بالإضافة إلى انشاء مركز بيانات وطنى في ليبيا بدعم من مصر.

وأضاف أنه تم الاتفاق على الاستثمار المصري الليبي المشترك في تنفيذ مشروعات لتوطين أحدث التقنيات في مصر وليبيا، ومنها إنشاء مصنع لكابلات الألياف الضوئية، وإدارة المشروعات في كل مراحلها.

كما تم توقيع اتفاقية مع شركة الاتصالات الدولية الليبية لتقديم الخدمات الدولية متمثلة في خدمات الربط الدولى وحلول متكاملة لتقديم خدمات المحتوى المختلفة ونقل حركه الانترنت من خلال البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات من نقطه تجميع الانترنت ومراكز البيانات وشبكة الكابلات البحرية الممتدة في أرجاء العالم.