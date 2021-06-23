المركزي للإحصاء: 7.9% معدل البطالة السنوي خلال 2020

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أظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل البطالة خلال العام الماضي بلغ 7.9% وهو ذات المعدل في عام 2019.

وأوضح الإحصاء، اليوم الأربعاء، في النشرة السنوية المجمعة لنتائـج بحـث الـقوى العاملة عام 2020، أن معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (15ـ 29 سنة) بلغ 15.0٪ من إجمالي قوة العمل مقابل 16.7% عام 2019 وبلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 10.7% وبين الشباب الإناث 37.0% من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية عام 2020 .

وأضاف أن البطالة للفئة العمرية (15ـ 19 سنة) بلغت 11.8% مقابل 12.9٪ عام 2019، ومعدل البطالة للفئة العمـرية (20ـ 24 سنة) بلغت 19.6% مقابل 21.8٪ عام 2019 12.6%، كما بلغ معدل البطالة للفئة العمـرية (25ـ 29 سنة) مقابل 14.0٪ عام 2019.

وأشار إلى أن معدل البطالة للشباب في الفئة العمرية (15-29 سنة) من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهـا بلغ 19.4٪ من إجمالــي قوة العمل في نفس الفئة العمرية عام 2020 مقابل 22.8% عام 2019، ليبلغ معدل البطالة للذكور من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها في نفس الفئة 13% مقابل 14.3% عام 2019 .

وبلغ معدل البطالة للإناث من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقهــــا في نفس الفئة نحو 41.9 مقابل 50.4% عام 2019 .

ولفت إلى أن تقدير قوة العمل بلغ 28.458 مليون فرد عام 2020 (23.684 مليون فرد ذكور، 4.774 مليون فرد من الاناث)، وبلغت قوة العمل في الحضر 12.495 مليون فرد بينما بلغت في الريف 15.963 مليون فرد.

وأشار إلى أن عدد المتعطلين بلغ 2.259 مليون متعطل عام 2020 (1.413 مليون متعطل ذكور، 846 ألف متعطل إناث) مقابل 2.225 مليون متعطل عام 2019 بارتفاع 34 ألف متعطل بنسبة 1.5%.

ونوه بأن معدل البطالة في الحضر بلغ 11.4% مقابل 5.2% في الريف، وذلك نتيجة توافر فرص عمل بصورة أكثر في الريف .

بلغ معدل البطالة بين ذكور الحضر 8.7% وبين ذكور الريف 3.9% بينما بلغ معدل البطالة بين إناث الحضر 22.7% مقابل 12.6% بين إناث الريف نتيجة مشاركة الإناث في الأنشطة الزراعية في الريف.

وبين أن نسبة المتعطلين الذين سبق لهم العمل 58.3 % من إجمالي المتعطلين، بينما كانت 31.3% في عام 2019.

وأوضح أن تقدير المشتغلين بلغ 26.199 مليون مشتغل عام 2020 (22.271مليـــون مشتغـل ذكـور، 3.928 مليون مشتغل إناث) مقابل 26.123 مليون مشتغل عام 2019 (22.1133 مليـــون مشتغـل ذكـور، 3.990 مليون مشتغله من الإناث)، بينما بلغ تقدير المشـتغلين في الحضر11.067 مليون مشتغل، 15.132 مليون مشتغل في الريف.

وأضاف أن عـدد المشتغلين بأجـر نقدي بلغ 19.032 مليون مشـتغل بنسبة 72.6% من إجمالي المشتغــلين مقابل 71.1% عام 2019، وبلغ عـدد أصحاب العمل ويديرونه 2.331 مليون صاحب عمـل بنسـبة 8.9%من إجمالي المشتغلين، في حين بلغ عدد المشتغلـين ممن يعمـلون لحسابهم الخاص 3.470 مليون مشتغـل بنسبة 13.2% من إجمالي المشتغلين.

وبلـغ عدد الذين يعملون في مشروع أسرى بدون أجر 1.366 مليـون مشتغـل بنسبة 5.2% من إجمالي المشتغلين.

ولفت الإحصاء إلى أن عدد المشتغلين في نشاط الزراعة وصيد الأسماك بلغ 5.325 ملـيون مشتغـل بنسبة 20.3%من إجمالي المشتغـلين، وعدد المشتغلين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة 3.793 مليون مشتغل بنسبه 14.5% من إجمالي المشتغلين، وعدد المشتغلين بنشاط التشييد والبناء 3.518 مليون مشتغل بنسبة 13.4% من إجمالي المشتغلين، وعـدد المشتغلين في نشــاط الصناعات التحويلية 3.410 مليون مشتغل بنسبة 13،0% من إجمالي المشتغلين.

يعد نشاط المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والسفارات والقنصليات الأجنبية أقل الأنشطة من حيث عـدد المشتغلين حيث بلغ عدد المشتغلين به 2100 مشتغل.

وأوضح الإحصاء أن معدل المساهمة في قوة العمل بلغت 41.5% من إجمالي عدد السكان (15 سنه فأكثـر) مقابل42.2 % في عام 2019 .

بلغ معدل المساهمة في قوة العمـل بين الذكور 67.4% عام 2020 بينما بلغ 67،3% في عــام 2019 .

بلغ معدل المساهمة في قوة العمـل بين الإنــــاث 14.3% عام 2020، بينما بلغ 15.6% في عـام 2019 مما يشير إلى أن معدل المساهمــــة في قوة العــمل بين الذكور يمثل أكثر من ثلاثة أضعـاف مثيلاتها بين الإناث.

وبلغ معدل المساهمة في قوة العمل في الحضر41،4% عام 2020 مقابل 41.5% في عام 2019، بينما بلغ في الريف 41.6% عام 2020 مقابل 42.8 % عام 2019.