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«الإسكان» : طرح 66 محلا تجاريا ووحدات إدارية وصيدليات للبيع بالمزاد العلني في 3 مدن جديدة

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«الإسكان» : طرح 66 محلا تجاريا ووحدات إدارية وصيدليات للبيع بالمزاد العلني في 3 مدن جديدة «الإسكان» : طرح 66 محلا تجاريا ووحدات إدارية وصيدليات للبيع بالمزاد العلني في 3 مدن جديدة

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أعلن المهندس حاتم محمود، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، عن طرح 45 محلاً تجارياً و17 وحدة مهنية وإدارية و4 صيدليات للبيع بالمزاد العلني بمدن (القاهرة الجديدة - ناصر الجديدة «غرب أسيوط»- أسيوط الجديدة).

وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقار أجهزة المدن المقرر عقد جلسات البيع بالمزاد العلني بها، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار سعى وزارة الإسكان لتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل بالمدن الجديدة وتحقيق التنمية المستهدفة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم طرح 26 محلاً تجارياً و4 صيدليات بمساحات تتراوح بين (14م2: 37م2)، و12 وحدة مهنية وإدارية بمساحات تتراوح بين (52م2: 58م2) أسفل عمارات مشروع سكن بالتجمع الثالث، مضيفاً أنه من المقرر عقد جلسات المزاد العلني، يوم الثلاثاء 6/7/2021، لبيع 10 محال تجارية وصيدلية و4 وحدات مهنية وإدارية، ويوم الثلاثاء10/8/2021، لبيع 10 محال تجارية وصيدلية و4 وحدات مهنية وإدارية، ويوم الثلاثاء 14/9/2021، لبيع 6 محال تجارية وصيدليتين و4 وحدات مهنية وإدارية.

وفي سياق متصل، أكدت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم طرح 10 محال تجارية بمساحات تتراوح بين (٢٠م٢: 86م2) بمناطق مختلفة، و5 وحدات إدارية ومهنية بمساحة لكل وحدة (٦٣م٢) بمنطقتي ( إسكان الشباب- إسكان المستقبل بالحي الأول )، للبيع بالمزاد العلني يوم 3/8/2021.

وأضاف المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة «غرب أسيوط»، أنه تم طرح 9 محال تجارية بمساحات تتراوح بين (۱۳م٢: ٢٢م٢)، أسفل عمارات مشروع سكن مصر بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني يوم 4/8/2021.

المصرى اليوم

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