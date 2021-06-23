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وزير الإسكان يستعرض مستجدات توفيق أوضاع أراضي الجمعيات والكيانات بالعبور الجديدة

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وزير الإسكان يستعرض مستجدات توفيق أوضاع أراضي الجمعيات والكيانات بالعبور الجديدة وزير الإسكان يستعرض مستجدات توفيق أوضاع أراضي الجمعيات والكيانات بالعبور الجديدة

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استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آخر المستجدات بملف توفيق أوضاع أراضى الجمعيات والكيانات محل القرار الجمهوري رقم ٢٤٩ لسنه ٢٠١٦ بشأن إنشاء مدينة العبور الجديدة، وذلك خلال اجتماعه بمسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العبور الجديدة، وممثلي بعض الجمعيات والكيانات.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم وضع آليات وأسس لتوفيق أوضاع الأراضى، بما يحقق هدف الدولة من إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، ودفع عجلة التنمية والاستثمار بتلك المدن، وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين.

وأشار الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنه جار توفيق الأوضاع مع الجمعيات والكيانات، واستيداء حق الدولة، وتم وضع المخططات لتلك الأراضي، للإسراع بمعدلات التنمية.

وأضاف المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه جار إعداد المخططات التفصيلية لإحدى الجمعيات، بعد فرز الطلبات المُقدمة، وجار استقبال طلبات باقي الجمعيات في مواعيدها المحددة، تمهيدا للتعامل معها، وإعداد المخططات لها.

المصرى اليوم

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