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نواب الإسكندرية يزورون مصابي قطار محطة .. وعضو بـ«النقل»: لن يمر مرور الكرام (صور)

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زار عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ في الاسكندرية، مساء أمس مصابي حادث تصادم جرار بقطار في محطة أمس وراح ضحيته 45 مصاب يتلقون العلاج حاليا في مستشفيات جمال حمادة وشرق المدينة والرئيس الجامعي «الميري».

وحرص النواب على زيارة المصابين المحتجزين بمستشفى جمال حماده للاطمئنان عليهم واستفسروا من الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية والدكتور وليد زاهر رئيس مشروع اللقاحات والدكتورة منى الشاذلي مديرة المستشفى.

وقالت سوسن حسنى حافظ عضو مجلس النواب، أنها زارت ضمن وفد من النواب ضم كل من ابو العباس التركي ،ومحمد جبريل، والدكتورة سارة النحاس، ومحمد الحمامي، وعلي الدسوقي، ووجيه ظريف ،ومحمود عصام.

وأوضحت «سوسن»، لـ«المصرى اليوم»، أنه تم الاطمئنان على حالة المصابين داخل المستشفى، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة لحين تماثلهم للشفاء.

وقال النائب محمد جبريل محمد عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب،أن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تتابع مع كافة الجهات مستجدات الحادث للوقوف على أسبابه، مشيرا إلى أن اللجنة في انتظار انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مؤكداً أن الحادث لن يمر مرور الكرام.

كان وقع حادث تصادم جرار بقطار حال سفرية قطار 2519/12 اكسبريس ثانية عادية (الاسكندرية / القاهرة) من رصيف 8 بمحطة الاسكندرية تحرك الجرار 3219 الموجود بنهاية الرصيف خلف القطار وحدث احتكاك مع العربة الاخيرة من قطار 12 رقم 16149 وتم تركها مع العربة قبل الأخيرة 16116 وقام القطار الساعة 10.00 بتركيب 8 عربات ونتج عن ذلك اصابات خفيفة وتم نقلهم لمستشفيات الاسكندرية ولم تتأثر حركة مسير القطارات وتم إيقاف عن العمل كلا من قائد قطار 661 ومساعده الواردين بالجرار 3219 وكذلك خدمة الوردية قائد القطار ومساعده وملاحظ التشغيل إحتياطياً وتحويلهم للنيابة العامة.

نواب الإسكندرية يزورون مصابى قطار "محطة مصر" للاطمئنان عليهم .. وعصو لـ"النقل": لن يمر مرور الكرام (صور)
نواب الإسكندرية يزورون مصابى قطار "محطة مصر" للاطمئنان عليهم .. وعصو لـ"النقل": لن يمر مرور الكرام (صور)
نواب الإسكندرية يزورون مصابى قطار "محطة مصر" للاطمئنان عليهم .. وعصو لـ"النقل": لن يمر مرور الكرام (صور)
نواب الإسكندرية يزورون مصابى قطار "محطة مصر" للاطمئنان عليهم .. وعصو لـ"النقل": لن يمر مرور الكرام (صور)
نواب الإسكندرية يزورون مصابى قطار "محطة مصر" للاطمئنان عليهم .. وعصو لـ"النقل": لن يمر مرور الكرام (صور)
نواب الإسكندرية يزورون مصابى قطار "محطة مصر" للاطمئنان عليهم .. وعصو لـ"النقل": لن يمر مرور الكرام (صور)

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المصرى اليوم

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