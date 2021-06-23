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الداخلية: إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة مخبأة داخل إحدى السيارات

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الداخلية: إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة مخبأة داخل إحدى السيارات الداخلية: إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة مخبأة داخل إحدى السيارات

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أحبطت أجهزة الأمن محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة مخبأة داخل إحدى السيارات، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة، وتمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ من ضبط (أحد الأشخاص ) حال محاولته تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة المختلفة المخبأة داخل السيارة قيادته أثناء عبوره من الجهة الشرقية، وعُثر بداخل السيارة على 756 طربة لمخدر الحشيش و247 لفافة مختلفة الأحجام من نبات البانجو المخدر وكمية كبيرة من جوهر الأفيون المخدر وزنت 5كيلو جرام تقريباً وهاتف محمول ومبلغ مالى.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

المصرى اليوم

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